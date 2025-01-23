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"موبايلي" تقدم باقات "كنكت تجوال" تزامنًا مع إجازة الربيع

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تقديمها باقات "كنكت تجوال" المتنوعة؛ تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي الحالي؛ بهدف إبقاء مشتركيها على اتصال بشبكة الإنترنت عند السفر لقضاء إجازاتهم خارج المملكة.

وبينت "موبايلي" أنها تقدم أربعة خيارات جذابة لباقات "كنكت تجوال" تبدأ أسعارها من 50 ريالاً للباقة اليومية بحجم 500 ميجابايت، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 1" إلى الرقم 1100، والباقة الأسبوعية بحجم 2 جيجابايت وبقيمة  150 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 2"، كما يمكن الاشتراك في الباقة الأسبوعية بحجم 5 جيجابايت بقيمة 250 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 3".

وقالت "موبايلي" إنها تنفرد بتقديم باقة لا محدودة من البيانات بقيمة 350 ريالاً، حيث يمكن الاشتراك بها من خلال إرسال الرمز "سفر 4" إلى 1100.

وأكد المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي محمد البلوي أن هذا العرض يأتي تلبيةً لاحتياجات عملائنا، وإننا في "موبايلي" نعمل على أن نكون الأقرب للعملاء على مستوى المنطقة، بإضافة أفضل العروض التي يتطلّع لها مشتركونا، كما أن "موبايلي" تتصدر مقدمي خدمات الاتصالات في المنطقة في تقديم أكبر وأفضل تغطية خدمات تجوال دولي لبيانات الجيل الرابع ( LTE) مع أكثر من 130 مشغلاً يعدون من أكبر المشغلين حول العالم.

وأضاف "البلوي" أنه بإمكانية المشترك تفعيل الباقات من خلال الاتصال عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #1100* ثم الدخول إلى "التجوال" ثم إلى "باقات كنكت تجوال" للاشتراك، أو عبر التوصل من خلال حسابه الشخصي في الموقع الإلكتروني لـ"موبايلي" والدخول مباشرة على نافذة "خدماتي"، ثم إلى نافذة "باقات كنكت تجوال" للتفعيل، أو عبر زيارة أحد فروعنا المنتشرة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تقدم باقات "كنكت تجوال" تزامنًا مع إجازة الربيع
سبق

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تقديمها باقات "كنكت تجوال" المتنوعة؛ تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي الحالي؛ بهدف إبقاء مشتركيها على اتصال بشبكة الإنترنت عند السفر لقضاء إجازاتهم خارج المملكة.

وبينت "موبايلي" أنها تقدم أربعة خيارات جذابة لباقات "كنكت تجوال" تبدأ أسعارها من 50 ريالاً للباقة اليومية بحجم 500 ميجابايت، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 1" إلى الرقم 1100، والباقة الأسبوعية بحجم 2 جيجابايت وبقيمة  150 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 2"، كما يمكن الاشتراك في الباقة الأسبوعية بحجم 5 جيجابايت بقيمة 250 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 3".

وقالت "موبايلي" إنها تنفرد بتقديم باقة لا محدودة من البيانات بقيمة 350 ريالاً، حيث يمكن الاشتراك بها من خلال إرسال الرمز "سفر 4" إلى 1100.

وأكد المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي محمد البلوي أن هذا العرض يأتي تلبيةً لاحتياجات عملائنا، وإننا في "موبايلي" نعمل على أن نكون الأقرب للعملاء على مستوى المنطقة، بإضافة أفضل العروض التي يتطلّع لها مشتركونا، كما أن "موبايلي" تتصدر مقدمي خدمات الاتصالات في المنطقة في تقديم أكبر وأفضل تغطية خدمات تجوال دولي لبيانات الجيل الرابع ( LTE) مع أكثر من 130 مشغلاً يعدون من أكبر المشغلين حول العالم.

وأضاف "البلوي" أنه بإمكانية المشترك تفعيل الباقات من خلال الاتصال عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #1100* ثم الدخول إلى "التجوال" ثم إلى "باقات كنكت تجوال" للاشتراك، أو عبر التوصل من خلال حسابه الشخصي في الموقع الإلكتروني لـ"موبايلي" والدخول مباشرة على نافذة "خدماتي"، ثم إلى نافذة "باقات كنكت تجوال" للتفعيل، أو عبر زيارة أحد فروعنا المنتشرة في المملكة.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:40 PM

"موبايلي" تقدم باقات "كنكت تجوال" تزامنًا مع إجازة الربيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن تقديمها باقات "كنكت تجوال" المتنوعة؛ تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي الحالي؛ بهدف إبقاء مشتركيها على اتصال بشبكة الإنترنت عند السفر لقضاء إجازاتهم خارج المملكة.

وبينت "موبايلي" أنها تقدم أربعة خيارات جذابة لباقات "كنكت تجوال" تبدأ أسعارها من 50 ريالاً للباقة اليومية بحجم 500 ميجابايت، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 1" إلى الرقم 1100، والباقة الأسبوعية بحجم 2 جيجابايت وبقيمة  150 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 2"، كما يمكن الاشتراك في الباقة الأسبوعية بحجم 5 جيجابايت بقيمة 250 ريالاً، ويمكن تفعيلها من خلال إرسال الرمز "سفر 3".

وقالت "موبايلي" إنها تنفرد بتقديم باقة لا محدودة من البيانات بقيمة 350 ريالاً، حيث يمكن الاشتراك بها من خلال إرسال الرمز "سفر 4" إلى 1100.

وأكد المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي محمد البلوي أن هذا العرض يأتي تلبيةً لاحتياجات عملائنا، وإننا في "موبايلي" نعمل على أن نكون الأقرب للعملاء على مستوى المنطقة، بإضافة أفضل العروض التي يتطلّع لها مشتركونا، كما أن "موبايلي" تتصدر مقدمي خدمات الاتصالات في المنطقة في تقديم أكبر وأفضل تغطية خدمات تجوال دولي لبيانات الجيل الرابع ( LTE) مع أكثر من 130 مشغلاً يعدون من أكبر المشغلين حول العالم.

وأضاف "البلوي" أنه بإمكانية المشترك تفعيل الباقات من خلال الاتصال عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #1100* ثم الدخول إلى "التجوال" ثم إلى "باقات كنكت تجوال" للاشتراك، أو عبر التوصل من خلال حسابه الشخصي في الموقع الإلكتروني لـ"موبايلي" والدخول مباشرة على نافذة "خدماتي"، ثم إلى نافذة "باقات كنكت تجوال" للتفعيل، أو عبر زيارة أحد فروعنا المنتشرة في المملكة.

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