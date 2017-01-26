"موبايلي" تكرم الفائزين في حملة #من_جد

احتفلت شركة موبايلي بتكريم الدفعة الأخيرة للفائزين في حملة #من_جد، بمشاركة نخبةٍ من شعراءِ ومنشدي المملكة والخليج وكبار تنفيذيي الشركة ممن سلموا الجوائز للحاضرين.



وبثت موبايلي الحدث عبر حسابها الرسمي في تويتر، وحظيَ بعدد مشاهدات وصلت إلى أكثر من 73,000 مُشاهدة.



وتشرّفت موبايلي بحضور الدكتور الشاعر فواز اللعبون، والشاعر القدير حامد زيد، والشيخ القارئ والمنشد مشاري العفاسي، والشاعر القدير سالم سيار، والمنشد محمد العبد الله، الذين شاركوا الحضور بآياتٍ قرآنيةٍ وقصائدٍ شعريةٍ وإنشاديةٍ تفاعل معها جمهور الحاضرين والمتابعين.



وقُدّمت الجوائز للفائزين في الحفل، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن 500,000 ريال سعودي، كما تم تسليم أربع سيارات مرسيدس من نوع سي كلاس لأربعة فائزين، إضافة إلى إجراء مسابقات موازية على تويتر خلال البث المباشر على عدة أجهزة ذكيّة.



استمرت حملة موبايلي الكبرى لمدة شهرين منذ انطلاقها، وفتح باب الاشتراك فيها لكافة عملاء موبايلي من غير أي شروط وتم السحب على جوائز كبرى في ثلاثة احتفالات.