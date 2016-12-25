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"موبايلي" تُنهي اتفاقية الإدارة مع "الإمارات للاتصالات": نعمل للتطوير سوياً

اتفقا على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة إلى مرحلة نمو بمرونة أكبر

أعلنت "موبايلي"، انتهاء اتفاقيتها مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات؛ مؤكدة عمل الشركتين على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات "موبايلي" اللازمة للمرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك في إعلان نُشر اليوم على موقع "تداول"، قالت فيه: "بالإشارة إلى إعلان الشركة السابق في ٢٣ يوليو ٢٠١١م بخصوص اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أن الاتفاقية انتهت في يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦م، واتفق الطرفان على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة إلى مرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر".

 

وأضافت: "تعمل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات (موبايلي) اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها، وسيتم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية وأي تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها".

 

واختتمت بالقول: "في هذا الصدد، تتقدم (موبايلي) بجزيل الشكر لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، على دعمها لـ (موبايلي) منذ تأسيسها، وتؤكّد استمرار هذا الدعم والتعاون بما يخدم مصلحة مساهمي الشركتين".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"موبايلي" تُنهي اتفاقية الإدارة مع "الإمارات للاتصالات": نعمل للتطوير سوياً
سبق

أعلنت "موبايلي"، انتهاء اتفاقيتها مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات؛ مؤكدة عمل الشركتين على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات "موبايلي" اللازمة للمرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك في إعلان نُشر اليوم على موقع "تداول"، قالت فيه: "بالإشارة إلى إعلان الشركة السابق في ٢٣ يوليو ٢٠١١م بخصوص اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أن الاتفاقية انتهت في يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦م، واتفق الطرفان على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة إلى مرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر".

 

وأضافت: "تعمل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات (موبايلي) اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها، وسيتم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية وأي تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها".

 

واختتمت بالقول: "في هذا الصدد، تتقدم (موبايلي) بجزيل الشكر لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، على دعمها لـ (موبايلي) منذ تأسيسها، وتؤكّد استمرار هذا الدعم والتعاون بما يخدم مصلحة مساهمي الشركتين".

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:44 AM
اتفقا على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة إلى مرحلة نمو بمرونة أكبر

"موبايلي" تُنهي اتفاقية الإدارة مع "الإمارات للاتصالات": نعمل للتطوير سوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "موبايلي"، انتهاء اتفاقيتها مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات؛ مؤكدة عمل الشركتين على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات "موبايلي" اللازمة للمرحلة المقبلة.

 

جاء ذلك في إعلان نُشر اليوم على موقع "تداول"، قالت فيه: "بالإشارة إلى إعلان الشركة السابق في ٢٣ يوليو ٢٠١١م بخصوص اتفاقية الإدارة مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أن الاتفاقية انتهت في يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦م، واتفق الطرفان على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة إلى مرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر".

 

وأضافت: "تعمل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات (موبايلي) اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها، وسيتم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية وأي تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها".

 

واختتمت بالقول: "في هذا الصدد، تتقدم (موبايلي) بجزيل الشكر لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، على دعمها لـ (موبايلي) منذ تأسيسها، وتؤكّد استمرار هذا الدعم والتعاون بما يخدم مصلحة مساهمي الشركتين".

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