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"موبايلي" تواصل تقديم عرض 300 جيجابايت بـ 300 ريال

تستمر شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في عرضها الثقيل على باقات (كنكت الجيل الرابع)، بما يتماشى مع رغبات مشتركيها خاصة ذوي الاستهلاك العالي من البيانات.

ووفقًا لهذا العرض سيحصل المشترك الجديد على 100 جيجابايت شهريًا عند الاشتراك لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر بأسعار 300 ريال و575 ريالًا على التوالي، كما يشمل هذا العرض المشتركين الحاليين والجدد، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستفادة من هذا العرض الجذاب.

وتعي "موبايلي" تماماً أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.

يُذكر أن باقات "موبايلي" كنكت الجديدة لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، فيمكن للمشتركين استهلاك كمية البيانات المتاحة لباقاتهم بسرعات اتصال عالية دون التقيد بحد استخدام يومي، وهو ما يعزز من تجربة العملاء بشكل كبير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تواصل تقديم عرض 300 جيجابايت بـ 300 ريال
سبق

تستمر شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في عرضها الثقيل على باقات (كنكت الجيل الرابع)، بما يتماشى مع رغبات مشتركيها خاصة ذوي الاستهلاك العالي من البيانات.

ووفقًا لهذا العرض سيحصل المشترك الجديد على 100 جيجابايت شهريًا عند الاشتراك لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر بأسعار 300 ريال و575 ريالًا على التوالي، كما يشمل هذا العرض المشتركين الحاليين والجدد، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستفادة من هذا العرض الجذاب.

وتعي "موبايلي" تماماً أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.

يُذكر أن باقات "موبايلي" كنكت الجديدة لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، فيمكن للمشتركين استهلاك كمية البيانات المتاحة لباقاتهم بسرعات اتصال عالية دون التقيد بحد استخدام يومي، وهو ما يعزز من تجربة العملاء بشكل كبير.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
01:55 PM

"موبايلي" تواصل تقديم عرض 300 جيجابايت بـ 300 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستمر شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في عرضها الثقيل على باقات (كنكت الجيل الرابع)، بما يتماشى مع رغبات مشتركيها خاصة ذوي الاستهلاك العالي من البيانات.

ووفقًا لهذا العرض سيحصل المشترك الجديد على 100 جيجابايت شهريًا عند الاشتراك لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر بأسعار 300 ريال و575 ريالًا على التوالي، كما يشمل هذا العرض المشتركين الحاليين والجدد، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستفادة من هذا العرض الجذاب.

وتعي "موبايلي" تماماً أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.

يُذكر أن باقات "موبايلي" كنكت الجديدة لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، فيمكن للمشتركين استهلاك كمية البيانات المتاحة لباقاتهم بسرعات اتصال عالية دون التقيد بحد استخدام يومي، وهو ما يعزز من تجربة العملاء بشكل كبير.

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