"موبايلي ونوكيا" تُجريان أول تجربة عملية لتقنية "LAA"

لاستخدام التطبيقات ذات الاستهلاك العالي للنطاق الترددي

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة نوكيا، عن إتمام تجربة تقنية License Assisted Access بنجاح، والتي تسمح لشركة موبايلي، بزيادة قدرة شبكتها على توفير سرعات أعلى لعملائها؛ مما يتيح لهم استخدام التطبيقات ذات الاستهلاك العالي للنطاق الترددي للإنترنت بكفاءة.

وقال مدير عام تنفيذي التخطيط والهندسة بشركة موبايلي المهندس أحمد عبدالرزاق الشريف: هذه التجربة مهمة بالنسبة لموبايلي؛ لأنها تعزز من مكانتها كشركة رائدة في تطبيق التكنولوجيا الجديدة مثل "LAA" في المنطقة، كما أن منتجات وخدمات نوكيا المتقدمة تُمَكّن الشركة من توفير تجربة مميزة للعملاء.

وأضاف: التجربة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تطالب بشبكة اتصالات قوية لتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء في المملكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمشاريع "موبايلي" بشركة نوكيا طوني عواد: التطبيقات التي تحتاج إلى استهلاك بيانات كبيرة في ازدياد بشكل دائم، وخبرتنا التكنولوجية وموقعنا الريادي في تقنية 5G ستساعد "موبايلي" على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة؛ حيث إن تجربة "LAA" تعتبر خطوة هامة في رحلة "موبايلي" نحو تطبيق تقنية 5G.