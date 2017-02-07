موجة غبار تضرب ينبع.. و"المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

وسط استنفار الجهات المعنية.. وتستمر حتى الساعة الثالثة

تشهد محافظة ينبع والمراكز المجاورة لها موجة كثيفة من الغبار والأتربة، وسط استنفار الجهات المعنية لمواجهة أي حوادث قد تحدث من جراء موجة الغبار لا قدر الله.

فيما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بمحافظة ينبع، وتستمر حتى الساعة الثالثة ظهراً، اليوم الثلاثاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.