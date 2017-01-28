موجة غبار كثيفة تشهدها ينبع تجتاح طريق جدة والمدينة السريع
تحد من مدى الرؤية الأفقية وسط تحذيرات "المدني" والقطاع الصحي
تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيفة محملة بالأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، شملت الطرق السريعة المؤدية للمحافظة وطريق جدة والمدينة السريع.
وأهاب القطاع الصحي بالمحافظة بمرضى الجهاز التنفسي تفادي التعرض لهذه الأجواء قدر الإمكان مع استخدام وسائل الحماية الشخصية لمن تستدعي الظروف تعرضه للغبار.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر ، وإتباع إرشادات السلامة في مثل هذة الأجواء.
موجة غبار كثيفة تشهدها ينبع تجتاح طريق جدة والمدينة السريع
ماجد الرفاعي
سبق
2017-01-28
تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيفة محملة بالأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، شملت الطرق السريعة المؤدية للمحافظة وطريق جدة والمدينة السريع.
وأهاب القطاع الصحي بالمحافظة بمرضى الجهاز التنفسي تفادي التعرض لهذه الأجواء قدر الإمكان مع استخدام وسائل الحماية الشخصية لمن تستدعي الظروف تعرضه للغبار.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر ، وإتباع إرشادات السلامة في مثل هذة الأجواء.
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
04:10 PM
تحد من مدى الرؤية الأفقية وسط تحذيرات "المدني" والقطاع الصحي
موجة غبار كثيفة تشهدها ينبع تجتاح طريق جدة والمدينة السريع
تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيفة محملة بالأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية ، شملت الطرق السريعة المؤدية للمحافظة وطريق جدة والمدينة السريع.
وأهاب القطاع الصحي بالمحافظة بمرضى الجهاز التنفسي تفادي التعرض لهذه الأجواء قدر الإمكان مع استخدام وسائل الحماية الشخصية لمن تستدعي الظروف تعرضه للغبار.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر ، وإتباع إرشادات السلامة في مثل هذة الأجواء.