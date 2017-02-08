موظفات روضة بضباء يقعن بين سندان البيروقراطية ومطرقة الظروف.. والنتيجة 3 أشهر بلا رواتب

​آل عامر لـ "سبق": تم استكمال المتطلبات للبنك.. والانتهاء خلال أيام

عطلت إجراءات بنكية صرف رواتب موظفات لمدة ثلاثة أشهر، يعملن في روضة تشرف عليها التنمية الاجتماعية بضباء، وذلك بعد حل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة؛ ما أوقع الموظفات بين سندان إجراءات البنوك البيروقراطية ومطرقة الظروف الحياتية المختلفة.. فيما طالبن بسرعة صرف أجورهن الشهرية التي توشك أن تدخل شهرها الرابع.



من جهته، قال المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك علي آل عامر لـ "سبق": "بناء على ما صدر من قرار بحل مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بضباء فإن من ضمن الإجراءات النظامية تفويض مدير مركز التنمية الاجتماعية وأمين صندوق المركز بإدارة حساب اللجنة. وبناء على ذلك تم استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع البنك لإكمال إجراءات اعتماد التواقيع".



وأضاف: إلا أنه في كل مرة يتعذر البنك المعني بأسباب راجعة إلى ضمان نظامية الإجراءات، وكان أولها عدم قبول البنك تفويض مدير المركز مع مأمور العهدة للتصرف في حساب اللجنة البنكي من صاحب الصلاحية عبر الإيميل الوزاري الرسمي، رغم المصادقة عليه بختم المركز، وإرفاق خطاب رسمي بهذا الشأن.



وتابع: بعد إحضار خطاب رسمي موقَّع من صاحب الصلاحية، بناء على طلب البنك، يتضمن تفويض مدير مركز التنمية على حساب اللجنة، رفض البنك الخطاب بحجة عدم إدراج رقم حساب البنك في الخطاب. وجارٍ حاليًا إكمال اللازم لإكمال المستندات اللازمة كافة وفق ما يطلبه البنك المعني. ونتوقع - بإذن الله تعالى - أن تنتهي هذه الإجراءات كافة خلال الأيام القليلة القادمة.

