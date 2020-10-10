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موظفو الأمن بجامعة تبوك: أسباب مجهولة أخرت رواتبنا ونريد حلاً

قالوا: نواجه مماطلات ولا نستطيع توفير أدنى مستلزمات الحياة

يواجه حراس وحارسات الأمن بجامعة تبوك بفرعيها تيماء وأملج، معاناة حقيقية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من شهرين؛ الأمر الذي لم يعد بإمكانهم معه توفير أدنى مستلزمات الحياة الضرورية.

وعلى الرغم من إيصالهم معاناة تأخر الرواتب للجامعة ـ-بحسب ما أكدوا لـ"سبق"- إلا أنه حتى اليوم لم يتم إيداعها من قبل الشركة المشغلة دون معرفة أسباب تأخرها؛ مبدين تذمرهم من استمرار ما وصفوه بالمماطلة في مصدر دخلهم الوحيد.

وناشد حراس وحارسات الأمن في فرعي جامعة تبوك بمحافظة تيماء وأملج، الجامعة وفرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتدخل وحل هذه الأزمة المتكررة ومخاطبة الجهة المسؤولة لضمان عدم تكرارها.

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موظفو الأمن بجامعة تبوك: أسباب مجهولة أخرت رواتبنا ونريد حلاً
سبق

يواجه حراس وحارسات الأمن بجامعة تبوك بفرعيها تيماء وأملج، معاناة حقيقية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من شهرين؛ الأمر الذي لم يعد بإمكانهم معه توفير أدنى مستلزمات الحياة الضرورية.

وعلى الرغم من إيصالهم معاناة تأخر الرواتب للجامعة ـ-بحسب ما أكدوا لـ"سبق"- إلا أنه حتى اليوم لم يتم إيداعها من قبل الشركة المشغلة دون معرفة أسباب تأخرها؛ مبدين تذمرهم من استمرار ما وصفوه بالمماطلة في مصدر دخلهم الوحيد.

وناشد حراس وحارسات الأمن في فرعي جامعة تبوك بمحافظة تيماء وأملج، الجامعة وفرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتدخل وحل هذه الأزمة المتكررة ومخاطبة الجهة المسؤولة لضمان عدم تكرارها.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:27 AM

موظفو الأمن بجامعة تبوك: أسباب مجهولة أخرت رواتبنا ونريد حلاً

قالوا: نواجه مماطلات ولا نستطيع توفير أدنى مستلزمات الحياة

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بدر الجبل - تبوك
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يواجه حراس وحارسات الأمن بجامعة تبوك بفرعيها تيماء وأملج، معاناة حقيقية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من شهرين؛ الأمر الذي لم يعد بإمكانهم معه توفير أدنى مستلزمات الحياة الضرورية.

وعلى الرغم من إيصالهم معاناة تأخر الرواتب للجامعة ـ-بحسب ما أكدوا لـ"سبق"- إلا أنه حتى اليوم لم يتم إيداعها من قبل الشركة المشغلة دون معرفة أسباب تأخرها؛ مبدين تذمرهم من استمرار ما وصفوه بالمماطلة في مصدر دخلهم الوحيد.

وناشد حراس وحارسات الأمن في فرعي جامعة تبوك بمحافظة تيماء وأملج، الجامعة وفرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتدخل وحل هذه الأزمة المتكررة ومخاطبة الجهة المسؤولة لضمان عدم تكرارها.

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