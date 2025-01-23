"موكلي" يقوم بجولة تفقدية لمشاريع "مياه نجران" غداً

يلتقى المواطنين ويستمع لاحتياجاتهم واقتراحاتهم

يقوم وكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد أحمد موكلي بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع المنفذة من قبل المديرية العامة للمياه بمنطقة نجران .



وتنظم المديرية العامة للمياه بمنطقة نجران لـ "لموكلى " لقاء مفتوحا مع المواطنين مساء يوم الاثنين بقاعة الحمرور في الغرفة التجارية بحضور وكيل الوزارة ومدير عام المياه محمد بن حسين آل دويس , وذلك لاطلاع المواطنين والمقيمين على الخدمات المقدمة من مديرية المياه وعرض للمشاريع المنفذة .



كما يتضمن اللقاء عرض احتياجات الأهالي في المنطقة والمحافظات التابعة لها , وبحث السبل الكفيلة بتوفير المياه للسكان سعياً لتحقيق التوازن والتكامل المطلوب بين المديرية والمواطن لا يصل الخدمة تبعاً للخطط والبرامج المعدة .