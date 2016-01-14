مونديال فرنسا: قبضة الأخضر تبدع أمام كرواتيا وتخسر

المنتخبات الآسيوية تخسر في إطلالتها الأولى

فاجأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد المتابعين بظهوره بمستوى فني عالٍ، رغم خسارته أمام كرواتيا 23-28، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة روان في أولى مبارياتهما في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة، تم تقسيمها في أربع مجموعات.



ودخل المنتخب السعودي بتشكيل مكون من: الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز رده وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم.



ولم يستطع المنتخب الكرواتي تسجيل أي هدف طوال الدقائق الخمس الأولى حتى سجل هدف التقدم، من ثم عادل للمنتخب النجم مجتبى آل سالم.



بعدها سجل المنتخب الكرواتي 4 أهداف متتالية، ثم عاد اللاعب السعودي عبدالله حماد ليسجل الهدف الثاني؛ لتصبح النتيجة 6-2 في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء. واستطاع بعدها اللاعب مجتبى آل سالم تسجيل هدفين لتصبح النتيجة 6-4. وسجل الكروات هدفين؛ ليعود اللاعب عبدالله العباس لتسجيل هدف؛ لتصبح النتيجة 8-5 في د14. بعدها سجل اللاعب مهدي آل سالم الهدف السادس للمنتخب، ويعود الحارس السعودي مناف آل سعيد للتصدي لضربة جزاء كرواتية. بعدها عاد مناف ليتصدى لهدف محقق؛ ليستفيد المنتخب السعودي من امتلاك الكرة ويسجل الهدف السابع عن طريق اللاعب أحمد العلي. عقبها سجّل اللاعب السعودي هشام العبيدي هدفين من نقطة الجزاء؛ ليتعادل المنتخبان 10-10.



وأضاع اللاعب هشام العبيدي ضربة جزاء في د25؛ ليطلب المنتخب الكرواتي أول وقت مستقطع؛ ليأتي بعده أول تقدم للسعودية، عقب أن أضاف اللاعب حسن الجنبي الهدف الحادي عشر. بعدها استطاع المنتخب الكرواتي تسجيل هدفين متتالين، أنهى بهما الشوط الأول متقدمًا 12-11.



مع بداية الشوط الثاني استطاع المنتخب الكرواتي تسجيل 4 أهداف متتالية؛ ليعود المنتخب السعودي بهدف رائع سجله اللاعب عبدالله العباس من الجناح، ويضيف اللاعب حسن الجنبي وأحمد العلي هدفين آخرين؛ لتصبح النتيجة 18-14 لمصلحة منتخب كرواتيا. وسجل بعدها صادق المحسن الهدف الخامس عشر في د40، وتمكن بعدها اللاعب أحمد العلي من تسجيل هدف رائع من الجناح؛ ليضيف مجتبى الهدف الـ 17 في الدقيقة الـ42؛ لتصبح النتيجة 20-17. وعمد مدرب منتخب السعودية نيناد "كرواتي" إلى اللعب بدون حارس لأول مرة في اللقاء؛ لتنجح الخطة، ويسجل مجتبى آل سالم الهدف الـ18. واستطاع منتخب كرواتيا تسجيل هدفين؛ ليعود مجتبى لتسجيل الهدف الـ 19، ويتقدم المنتخب الكرواتي بتسجيل 3 أهداف متتالية؛ لتصبح النتيجة 25-19. بعدها سجل حسن الجنبي وعبدالله العباس وصادق المحسن 3 أهداف متتالية، وتصدى الحارس السعودي نواف المطيري لهدفين محققين؛ ليعود المنتخب الكرواتي لتسجيل هدفين متتالين، ثم سجل اللاعب السعودي مجتبى آل سالم الهدف الثالث والعشرين؛ لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا 28-23.