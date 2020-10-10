مياه الباحة: جارٍ تنفيذ 50 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار ريال

"موكلي" اطلع على سير تنفيذ المشاريع الحالية حاثاً على سرعة إنجازها

وقف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ميدانياً على مشاريع قطاع خدمات المياه الجاري تنفيذها في منطقة الباحة، وذلك برفقة مدير عام المياه بالمنطقة المهندس أحمد القرشي، وكبار مسؤولي القطاع للمشاريع والتشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس "الموكلي" قائلاً: إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الخدمات التي يقدّمها قطاع المياه في الباحة للمواطنين، وكذلك للاطلاع على سير تنفيذ المشاريع الحالية، حاثاً إدارة مديرية المياه في منطقة الباحة على سرعة إنجازها في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تسريع عملية إنجاز المشاريع الأخرى مع الالتزام بالجودة المطلوبة، مبيناً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ومتابعة وإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المستمرة؛ لضمان سير تنفيذ الأعمال المخطط لها وفق برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد المهندس "موكلي" أن القطاع يسعى إلى تسريع إجراءات البت في طلبات تمديد المشاريع وأوامر التغيير، مع ضخّ السيولة اللازمة للمشاريع، فضلاً عن وضع آلية فعّالة لتتبع تنفيذ المشاريع مع قطاع خدمات المياه بالمنطقة.

وقال: تم تعيين فريق عمل من الكوادر السعودية المؤهلة إلى جانب استشاري متخصص لتأسيس مكتب إدارة المشاريع، والاجتماع مع المقاولين المتعثرين؛ للاتفاق على خطط تصحيحية لتنفيذ مشاريعهم، ومتابعة مدى التزامهم بما تم الاتفاق عليه.

والتقى المهندس محمد الموكلي خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم من قطاع المياه، مؤكداً أن الاستماع لمطالبهم وقضاياهم يُعدّ أحد أهم أهداف الزيارات التفقدية للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة كسد عردة ومحطة التنقية بعردة، ومحطة الرفع بنخال، إضافة إلى مشروع الخزن الاستراتيجي بالباحة، كما زار محطة التنقية ببلجرشي، وتفقّد كميات المياه بسد وادي الجنابين، ومشروعات محطات المعالجة بالباحة، كمحطة اللحيان، ومحطة معالجة العقيق، مختتماً جولته بزيارة سد العقيق.

أوضح المهندس محمد الموكلي أن قطاع المياه والصرف الصحي شهد قفزات متوالية -بفضل من الله- لما يحظى من دعم لا محدود لبناء منظومة متكاملة لخدمة مواطني منطقة الباحة، مبيناً أن أطوال شبكات خطوط المياه زادت إلى أكثر من 2800 كيلومتر طولي، فيما تجاوزت توصيلات المياه المنزلية بأكثر من 45 ألف توصيلة، كما بلغت نسبة تغطيتها 71 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان، بينما تجاوزت أطوال شبكة الصرف الصحي المنفذة 375 كيلومتراً طولياً.

وبيّن "الموكلي" أن من أبرز جهود قطاع خدمات المياه في منطقة الباحة تسريع عملية إنجاز المشاريع، وتحسين كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة، وخفض نسبة المشاريع المتعثرة من 76 في المائة في شهر ديسمبر 2016 إلى 38 في المائة خلال شهر أغسطس 2017. مبيناً أنه يجري حالياً تنفيذ 50 مشروعاً لقطاع المياه والصرف الصحي بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار ريال، منها 15 مشروعاً لصالح قطاع المياه، و14 مشروعاً لصالح قطاع الصرف الصحي، و16 مشروعاً للتشغيل والصيانة، إضافة إلى خمسة مشاريع مساندة.

وقال المهندس أحمد القرشي مدير عام المياه بمنطقة الباحة إنه تم الانتهاء من تنفيذ 140 مشروعاً في مجال خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة تجاوزت 2.7 مليار ريال، مؤكداً أن مديرية المياه في منطقة الباحة نجحت في إدارة موسم صيف العام الماضي من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة، حيث تم استغلال ما نسبته 83 في المائة من إنتاج محطات التنقية؛ لإنتاج وتوزيع 95 ألف م3 يومياً، مبيناً أن كميات المياه الموزعة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 17 في المائة.

من جهة أخرى، التقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي بمحافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، وناقشا خلال اجتماعهما جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في استكمال شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وثمّن محافظ بالجرشي جهود الوزارة في رفع نسبة ضخ المياه للمحافظة.