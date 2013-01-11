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"مياه مكة" تتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول تفريغ عمالة مياه المجاري داخل حي أبو مراغ

القاضي: تم التحقق بالوقوف على الموقع وسنتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق" حول تقريرها في يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض) جاء ذلك بعد عرض معاناتهم وتذمرهم من قيام سائقي صهاريج الصرف الصحي تابعين لمتعهد شركة المياه الوطنية وهم يفرغون حمولتهم في فتحات مناهل الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية داخل حي أبو مراغ، دون أدنى مسؤولية وفي ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
 
وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال الدكتور محمد محمود القاضي مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف: نود في البداية أن نشكر صحيفة " سبق الإلكترونية " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض)، نشير إلى أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأنه تم التحقق من الواقعة بالوقوف على الموقع، وستتخذ الشركة الإجراءات النظامية بحق المقاول المسؤول عن مشروع نزح وتفريغ خزانات مياه الصرف الصحي (البيارات) بواسطة الصهاريج في الحي المشار إليه في الخبر الصحفي وذلك لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
 
وفي الختام ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.
 
ومن جانبهم بعث أهالي حي أبو مراغ رسائل تعبر عن شكرهم لشركة المياه الوطنية بمكة لتجاوبهم وأيضاً الشكر موصول لصحيفة "سبق" على الدور الإعلامي البارز لتبني قضايا المواطن والتفاعل مع ما يتم رصده من ملاحظات وغيرها وطرحها أمام أعين المسؤولين، وهنا يأتي دورهم بالتجاوب وحل الإشكالية بشكل سريع وهذا المؤمل منهم.
 

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"مياه مكة" تتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول تفريغ عمالة مياه المجاري داخل حي أبو مراغ
سبق

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق" حول تقريرها في يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض) جاء ذلك بعد عرض معاناتهم وتذمرهم من قيام سائقي صهاريج الصرف الصحي تابعين لمتعهد شركة المياه الوطنية وهم يفرغون حمولتهم في فتحات مناهل الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية داخل حي أبو مراغ، دون أدنى مسؤولية وفي ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
 
وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال الدكتور محمد محمود القاضي مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف: نود في البداية أن نشكر صحيفة " سبق الإلكترونية " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض)، نشير إلى أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأنه تم التحقق من الواقعة بالوقوف على الموقع، وستتخذ الشركة الإجراءات النظامية بحق المقاول المسؤول عن مشروع نزح وتفريغ خزانات مياه الصرف الصحي (البيارات) بواسطة الصهاريج في الحي المشار إليه في الخبر الصحفي وذلك لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
 
وفي الختام ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.
 
ومن جانبهم بعث أهالي حي أبو مراغ رسائل تعبر عن شكرهم لشركة المياه الوطنية بمكة لتجاوبهم وأيضاً الشكر موصول لصحيفة "سبق" على الدور الإعلامي البارز لتبني قضايا المواطن والتفاعل مع ما يتم رصده من ملاحظات وغيرها وطرحها أمام أعين المسؤولين، وهنا يأتي دورهم بالتجاوب وحل الإشكالية بشكل سريع وهذا المؤمل منهم.
 

11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
01:00 AM
القاضي: تم التحقق بالوقوف على الموقع وسنتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

"مياه مكة" تتفاعل مع ما نشرته "سبق" حول تفريغ عمالة مياه المجاري داخل حي أبو مراغ

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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4,857

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته "سبق" حول تقريرها في يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض) جاء ذلك بعد عرض معاناتهم وتذمرهم من قيام سائقي صهاريج الصرف الصحي تابعين لمتعهد شركة المياه الوطنية وهم يفرغون حمولتهم في فتحات مناهل الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية داخل حي أبو مراغ، دون أدنى مسؤولية وفي ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
 
وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال الدكتور محمد محمود القاضي مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف: نود في البداية أن نشكر صحيفة " سبق الإلكترونية " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الأربعاء 4 يناير 2017م بعنوان (مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض)، نشير إلى أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. ونفيدكم بأنه تم التحقق من الواقعة بالوقوف على الموقع، وستتخذ الشركة الإجراءات النظامية بحق المقاول المسؤول عن مشروع نزح وتفريغ خزانات مياه الصرف الصحي (البيارات) بواسطة الصهاريج في الحي المشار إليه في الخبر الصحفي وذلك لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
 
وفي الختام ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم. شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.
 
ومن جانبهم بعث أهالي حي أبو مراغ رسائل تعبر عن شكرهم لشركة المياه الوطنية بمكة لتجاوبهم وأيضاً الشكر موصول لصحيفة "سبق" على الدور الإعلامي البارز لتبني قضايا المواطن والتفاعل مع ما يتم رصده من ملاحظات وغيرها وطرحها أمام أعين المسؤولين، وهنا يأتي دورهم بالتجاوب وحل الإشكالية بشكل سريع وهذا المؤمل منهم.
 

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