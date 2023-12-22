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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

ميزانية 2017.. توفير أكثر من ١٠ آلاف سرير للمرضى

​​"الربيعة" عبر "تويتر": شكرًا الملك

 قدم وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، على قيمة ما تم تخصيصه لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم. 

وقال "الربيعة" في تغريدة له: شكرًا لخادم الحرمين، فقد تم اعتماد أكثر من عشرة آلاف سرير جديد في الميزانية، التي سوف تساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-قد أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438- 1439هـ/ 2017م؛ حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها "651" مليار ريال؛ بزيادة قدرها "23%" عن ميزانية هذا العام، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال؛ بزيادة قدرها "6%" عن ميزانية العام الحالي 2016.

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ميزانية 2017.. توفير أكثر من ١٠ آلاف سرير للمرضى
سبق

 قدم وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، على قيمة ما تم تخصيصه لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم. 

وقال "الربيعة" في تغريدة له: شكرًا لخادم الحرمين، فقد تم اعتماد أكثر من عشرة آلاف سرير جديد في الميزانية، التي سوف تساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-قد أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438- 1439هـ/ 2017م؛ حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها "651" مليار ريال؛ بزيادة قدرها "23%" عن ميزانية هذا العام، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال؛ بزيادة قدرها "6%" عن ميزانية العام الحالي 2016.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:13 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:34 PM
​​"الربيعة" عبر "تويتر": شكرًا الملك

ميزانية 2017.. توفير أكثر من ١٠ آلاف سرير للمرضى

A A A
محمد المواسي - الرياض
10
10,191

 قدم وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، على قيمة ما تم تخصيصه لوزارة الصحة من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت اليوم. 

وقال "الربيعة" في تغريدة له: شكرًا لخادم الحرمين، فقد تم اعتماد أكثر من عشرة آلاف سرير جديد في الميزانية، التي سوف تساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-قد أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438- 1439هـ/ 2017م؛ حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها "651" مليار ريال؛ بزيادة قدرها "23%" عن ميزانية هذا العام، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال؛ بزيادة قدرها "6%" عن ميزانية العام الحالي 2016.

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