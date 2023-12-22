ميزانية 2017.. مخصصات التعليم 200 مليار والإنفاق العسكري 191
بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية 2017م 200 مليار ريال وبلغت للقطاع العسكري 191 مليار ريال.
ووفق الميزانية المعلنة اليوم فقد بلغت مخصصات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، أما الأمن والمناطق الإدارية فقد بلغت 97 ملياراً.
وخُصص لقطاع الإدارة العامة 26,7 مليار ريال، فيما خُصص لقطاع الخدمات البلدية 47,9 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 47,2 مليار ريال ولوحدة البرامج العامة 107,6 مليار ريال، وخُصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52,1 مليار ريال.
ميزانية 2017.. مخصصات التعليم 200 مليار والإنفاق العسكري 191
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2016-12-22
بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية 2017م 200 مليار ريال وبلغت للقطاع العسكري 191 مليار ريال.
ووفق الميزانية المعلنة اليوم فقد بلغت مخصصات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، أما الأمن والمناطق الإدارية فقد بلغت 97 ملياراً.
وخُصص لقطاع الإدارة العامة 26,7 مليار ريال، فيما خُصص لقطاع الخدمات البلدية 47,9 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 47,2 مليار ريال ولوحدة البرامج العامة 107,6 مليار ريال، وخُصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52,1 مليار ريال.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
04:29 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:35 PM
ميزانية 2017.. مخصصات التعليم 200 مليار والإنفاق العسكري 191
بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية 2017م 200 مليار ريال وبلغت للقطاع العسكري 191 مليار ريال.
ووفق الميزانية المعلنة اليوم فقد بلغت مخصصات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، أما الأمن والمناطق الإدارية فقد بلغت 97 ملياراً.
وخُصص لقطاع الإدارة العامة 26,7 مليار ريال، فيما خُصص لقطاع الخدمات البلدية 47,9 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 47,2 مليار ريال ولوحدة البرامج العامة 107,6 مليار ريال، وخُصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52,1 مليار ريال.