ميلان يحقِّق كأس السوبر الإيطالي من أمام يوفنتوس

في مباراة احتضنتها "الدوحة"

رويترز: قاد جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، بعد التفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 في استاد جاسم بن حمد في قطر اليوم الجمعة.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1-1؛ إذ تقدم جيورجيو كيليني أولاً ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة الـ18، ثم أدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلانو في الدقيقة الـ38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي.