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ميلان يحقِّق كأس السوبر الإيطالي من أمام يوفنتوس

في مباراة احتضنتها "الدوحة"

رويترز: قاد جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، بعد التفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 في استاد جاسم بن حمد في قطر اليوم الجمعة.
 
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1-1؛ إذ تقدم جيورجيو كيليني أولاً ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة الـ18، ثم أدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلانو في الدقيقة الـ38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي. 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ميلان يحقِّق كأس السوبر الإيطالي من أمام يوفنتوس
سبق

رويترز: قاد جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، بعد التفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 في استاد جاسم بن حمد في قطر اليوم الجمعة.
 
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1-1؛ إذ تقدم جيورجيو كيليني أولاً ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة الـ18، ثم أدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلانو في الدقيقة الـ38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي. 

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:22 AM
في مباراة احتضنتها "الدوحة"

ميلان يحقِّق كأس السوبر الإيطالي من أمام يوفنتوس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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رويترز: قاد جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، بعد التفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 في استاد جاسم بن حمد في قطر اليوم الجمعة.
 
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1-1؛ إذ تقدم جيورجيو كيليني أولاً ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة الـ18، ثم أدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلانو في الدقيقة الـ38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي. 

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