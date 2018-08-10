نائب "أمير مكة" يؤكد جاهزية المملكة لاستقبال الحجاج من كل بقاع العالم دون تفرقة أو تمييز

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير عبدالله بن بندر، أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع العالم، مسخرة كافة الإمكانات لهم دون تفرقة أو تمييز. ورفع الأمير عبدالله بن بندر، في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية خلال موسم حج العام الحالي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-؛ لاهتمامهما الدائم بكل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام. وقال: "أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية وسمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمتابعتهما الدائمة وإشرافهما المباشر على أعمال الحج". وتابع نائب أمير منطقة مكة: "اليوم وقفت على ١٠ مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة بعد حج العام الماضي، وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة؛ لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام، لتساهم مع غيرها من المشاريع الحيوية في خدمة ضيوف الرحمن بالشكل المطلوب". وأبان أن كلفة المشاريع المنفذة تجاوزت ٣٠٠ مليون ريال جميعها نفذت في المشاعر المقدسة، وتشمل مشاريع لتسهيل حركة التنقل بين المشاعر وأخرى لتلطيف الأجواء. وختم نائب أمير منطقة مكة بالقول: "المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون استثناء أو تمييز، وستقدم كل الخدمات لهم على حد سواء، وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين". ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع المنفذة في المشاعر، والتي ستكون جاهزة لموسم حج العام الحالي، وهي: تلطيف الجو برذاذ الماء بساحات منشأة الجمرات، وتظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة منى 3 (الجمرات)، ومشروع تظليل منحدر المشاة النازل من منشأة الجمرات إلى العزيزية، وتظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات، ومشروع إنشاء جسر للمشاة قرب مستشفى منى الوادي، ومشروع تعديل طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمشعر مزدلفة، ومشروع إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة لحجاج تركيا، ومشروع إضافة منحنى التفاف وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا، ومشروع تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج إفريقيا في المصاطب العلوية بعرفات، وإنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة في الجهة الشمالية من جبل الرحمة بمشعر عرفات حتى ساحات المشاة المحيطة به، ومشروع فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع بعض المخيمات. يشار إلى أنه وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة بدأت هيئة تطوير المنطقة بعد موسم الحج الماضي، في تنفيذ عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن، والتي ستتم الاستفادة منها خلال موسم حج العام الحالي.

نائب "أمير مكة" يؤكد جاهزية المملكة لاستقبال الحجاج من كل بقاع العالم دون تفرقة أو تمييز هادي العصيمي سبق 2017-08-08 أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير عبدالله بن بندر، أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع العالم، مسخرة كافة الإمكانات لهم دون تفرقة أو تمييز.



ورفع الأمير عبدالله بن بندر، في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية خلال موسم حج العام الحالي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-؛ لاهتمامهما الدائم بكل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام.



وقال: "أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية وسمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمتابعتهما الدائمة وإشرافهما المباشر على أعمال الحج".



وتابع نائب أمير منطقة مكة: "اليوم وقفت على ١٠ مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة بعد حج العام الماضي، وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة؛ لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام، لتساهم مع غيرها من المشاريع الحيوية في خدمة ضيوف الرحمن بالشكل المطلوب".



وأبان أن كلفة المشاريع المنفذة تجاوزت ٣٠٠ مليون ريال جميعها نفذت في المشاعر المقدسة، وتشمل مشاريع لتسهيل حركة التنقل بين المشاعر وأخرى لتلطيف الأجواء.



وختم نائب أمير منطقة مكة بالقول: "المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون استثناء أو تمييز، وستقدم كل الخدمات لهم على حد سواء، وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين".



ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع المنفذة في المشاعر، والتي ستكون جاهزة لموسم حج العام الحالي، وهي: تلطيف الجو برذاذ الماء بساحات منشأة الجمرات، وتظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة منى 3 (الجمرات)، ومشروع تظليل منحدر المشاة النازل من منشأة الجمرات إلى العزيزية، وتظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات، ومشروع إنشاء جسر للمشاة قرب مستشفى منى الوادي، ومشروع تعديل طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمشعر مزدلفة، ومشروع إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة لحجاج تركيا، ومشروع إضافة منحنى التفاف وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا، ومشروع تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج إفريقيا في المصاطب العلوية بعرفات، وإنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة في الجهة الشمالية من جبل الرحمة بمشعر عرفات حتى ساحات المشاة المحيطة به، ومشروع فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع بعض المخيمات.



يشار إلى أنه وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة بدأت هيئة تطوير المنطقة بعد موسم الحج الماضي، في تنفيذ عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن، والتي ستتم الاستفادة منها خلال موسم حج العام الحالي.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438 09:45 PM

اخر تعديل 10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438 01:25 PM

نائب "أمير مكة" يؤكد جاهزية المملكة لاستقبال الحجاج من كل بقاع العالم دون تفرقة أو تمييز ​وقفت على 10 مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة تجاوزت كلفتها ٣٠٠ مليون ريال





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أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير عبدالله بن بندر، أن المملكة العربية السعودية جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع العالم، مسخرة كافة الإمكانات لهم دون تفرقة أو تمييز.



ورفع الأمير عبدالله بن بندر، في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية خلال موسم حج العام الحالي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-؛ لاهتمامهما الدائم بكل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام.



وقال: "أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية وسمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمتابعتهما الدائمة وإشرافهما المباشر على أعمال الحج".



وتابع نائب أمير منطقة مكة: "اليوم وقفت على ١٠ مشاريع نفذتها هيئة تطوير المنطقة بعد حج العام الماضي، وانتهت ولله الحمد في فترة وجيزة؛ لتكون جاهزة لموسم حج هذا العام، لتساهم مع غيرها من المشاريع الحيوية في خدمة ضيوف الرحمن بالشكل المطلوب".



وأبان أن كلفة المشاريع المنفذة تجاوزت ٣٠٠ مليون ريال جميعها نفذت في المشاعر المقدسة، وتشمل مشاريع لتسهيل حركة التنقل بين المشاعر وأخرى لتلطيف الأجواء.



وختم نائب أمير منطقة مكة بالقول: "المملكة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن من كل دول العالم دون استثناء أو تمييز، وستقدم كل الخدمات لهم على حد سواء، وهذا واجبنا في خدمة الإسلام والمسلمين".



ووقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع المنفذة في المشاعر، والتي ستكون جاهزة لموسم حج العام الحالي، وهي: تلطيف الجو برذاذ الماء بساحات منشأة الجمرات، وتظليل منحدر الصعود إلى محطة قطار المشاعر المقدسة منى 3 (الجمرات)، ومشروع تظليل منحدر المشاة النازل من منشأة الجمرات إلى العزيزية، وتظليل منحدر المشاة الصاعد من العزيزية إلى الدور الثاني لمنشأة الجمرات، ومشروع إنشاء جسر للمشاة قرب مستشفى منى الوادي، ومشروع تعديل طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمشعر مزدلفة، ومشروع إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة لحجاج تركيا، ومشروع إضافة منحنى التفاف وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا، ومشروع تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج إفريقيا في المصاطب العلوية بعرفات، وإنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة في الجهة الشمالية من جبل الرحمة بمشعر عرفات حتى ساحات المشاة المحيطة به، ومشروع فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع بعض المخيمات.



يشار إلى أنه وبتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة بدأت هيئة تطوير المنطقة بعد موسم الحج الماضي، في تنفيذ عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن، والتي ستتم الاستفادة منها خلال موسم حج العام الحالي.