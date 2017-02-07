نائب مدير عام "المجاهدين" يحتفل بزفاف ابنه "محمد"
احتفل نائب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، هويمل محمد العجمي بزفاف ابنه الملازم أول "محمد" على كريمة إحدى الأسر، بقصر طويق بحي السفارات.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين الدين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ "الملازم محمد" وتتمنى له حياة سعيدة.
نائب مدير عام "المجاهدين" يحتفل بزفاف ابنه "محمد"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-07
احتفل نائب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، هويمل محمد العجمي بزفاف ابنه الملازم أول "محمد" على كريمة إحدى الأسر، بقصر طويق بحي السفارات.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين الدين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ "الملازم محمد" وتتمنى له حياة سعيدة.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
08:03 PM
نائب مدير عام "المجاهدين" يحتفل بزفاف ابنه "محمد"
احتفل نائب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، هويمل محمد العجمي بزفاف ابنه الملازم أول "محمد" على كريمة إحدى الأسر، بقصر طويق بحي السفارات.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين الدين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ "الملازم محمد" وتتمنى له حياة سعيدة.