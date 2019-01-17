نائب وزير الخدمة المدنية يُكَرّم "العبدالوهاب"

كرّم نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أمس الأحد، الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب العضو السابق في اللجنة الفرعية للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، بعد أن أمضى أكثر من تسع سنوات عضواً في اللجنة؛ وذلك في قاعات الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة الرياض.

وقد تم التكريم في حفل حضره كل من وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز الخنين، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله آل صنعاء، ومدير عام الإدارة القانونية راشد الراشد، ووكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب عادل اليوسف، وأمين عام لجنة التدريب والابتعاث المكلف محمد الخثلان، وأعضاء اللجنة الفرعية (الدكتور فوزي بخاري مدير عام إدارة شؤون البعثات بوزارة التعليم، والدكتور منصور اليامي مدير عام التدريب والابتعاث بوزارة الصحة)، وكبار مسؤولي الوزارة.

وقد تخلل الحفل عدة كلمات أبرزها كلمة نائب وزير الخدمة المدنية، أثنى فيها على الجهود التي بذلها الدكتور "العبدالوهاب" أثناء عمله عضواً في اللجنة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في نشاط اللجنة.