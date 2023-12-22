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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

نائب وزير العمل: حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط

قال: الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم

 تصوير: فايز الزيادي :أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن ‏الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات ، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج "‫حساب المواطن".

وقال "الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم ، وهذا البرنامج يأتي لإعادة تصميم برامج الدعم لتكون مخصصة للأسر الأكثر احتياجا من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض" . 

وأضاف: "البرنامج منصة إلكترونية ستكون جامعة لجميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة". 

وبين الحميدان أن للبرنامج ثلاثة أهداف رئيسية وهي حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير العمل: حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط
سبق

 تصوير: فايز الزيادي :أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن ‏الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات ، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج "‫حساب المواطن".

وقال "الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم ، وهذا البرنامج يأتي لإعادة تصميم برامج الدعم لتكون مخصصة للأسر الأكثر احتياجا من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض" . 

وأضاف: "البرنامج منصة إلكترونية ستكون جامعة لجميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة". 

وبين الحميدان أن للبرنامج ثلاثة أهداف رئيسية وهي حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
07:07 PM
قال: الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم

نائب وزير العمل: حساب المواطن يحمي الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
26,152

 تصوير: فايز الزيادي :أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن ‏الدولة تدرك أن الإصلاحات المقبلة سيكون لها تبعات ، لذلك عملت على برامج دعم مثل برنامج "‫حساب المواطن".

وقال "الدولة مستمرة وملتزمة في برامج الدعم ، وهذا البرنامج يأتي لإعادة تصميم برامج الدعم لتكون مخصصة للأسر الأكثر احتياجا من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض" . 

وأضاف: "البرنامج منصة إلكترونية ستكون جامعة لجميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة". 

وبين الحميدان أن للبرنامج ثلاثة أهداف رئيسية وهي حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد والأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم".

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