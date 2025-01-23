"نادر" يضيء منزل "عسيري" بعد 13 عاماً من زواجه

رُزِق المشرف على عيادة التدخين بمركز الرعاية الصحية الأولية بمحايل، علي عامر عبدالله عسيري بمولود بعد 13 عاماً من زواجه اتفق هو وحرمه على تسميته "نادر".

جعله من مواليد السعادة، وأن يُقرّ به عيني والديه.