نادي الطيران السعودي .. ضمن الأبرز في الشرق الأوسط والعالم

(15) عاماً في تطوير الأنشطة الترويحية والرياضية وتنظيمها

يعد نادي الطيران السعودي أحد أبرز وأكبر أندية الطيران في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأكثرها تنوعاً من حيث نوعية وحجم الطائرات، والفعاليات الرياضية والتدريبية المقامة فيه.

ويتمّ النادي الذي يقع في منطقة الثمامة بالرياض، عامه (15) بمنظومة من الرياضات المتنوعة المتعلقة بالطيران؛ وهي: طيران التحكم عن البُعد، والقفز ، والطيران الشراعي.

وواجه النادي، الذي يرأس مجلس إدارته الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ صعوبات في بداياته تتعلق بتنظيم هذه الرياضة وتطويرها واستصدار الأذونات المتعلقة بها، وتدريب الملتحقين بها وفق أفضل المهارات المتطورة.

ويشهد النادي، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، ازدياداً سنوياً في عدد أعضائه؛ ما نتج عنه استحداث أندية طيران جديدة في مناطق عدة بالمملكة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه النادي على الصعيدين المحلي والدولي من حيث تنظيم البطولات والعروض الجوية محلياً ومشاركة أعضائه المستمرة في البطولات الدولية.

من أبرز أنشطة النادي الملتقى الثالث للطيران العام، الذي انطلق هذا الأسبوع بمقر النادي في الثمامة، الذي يعد من المناسبات السنوية المهمة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنوياً للهواة الالتقاء ببعض، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

وأُسِّس نادي الطيران السعودي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 217 وتاريخ 8 / 9 / 1421هـ، الموافق 4 / 12 / 2000م، كهيئـــة مستقلة غير ربحية، وذلك لتشجيع علم وفن الطيران، ولتحفيز مشـــاركة العامة في الأمور المتعلقة بالطيران، وانضم أخيراً تحت مظلة هيئة الطيران المدني.

وتمكّن بطاقة عضوية نادي الطيران السعودي SAC حامليها من ممارسة هواياتهم بحرية تامة في المناطق المحدّدة لأنشطتهم.. إضافة إلى ذلك ستسمح العضوية لحامليها بالمشاركة في المنافسات المحلية والدولية، نظراً لأن النادي عضوٌ في مؤسسة الطيران الفيدرالية، كما يرخص النادي للشركات المحلية الخاصّة بتدريب أفرادها المهتمين بأنشطة الطيران، والقفز المظلي، والطيران الشراعي بمروحة، ويقدم تدريباً لهذه الفنون من الطيران من خلال أكاديمية متخصّصة.

ويهدف إنشاء نادي الطيران السعودي لتحسين وتشجيع أنشطة الطيران الشخصية، والترويحية، والرياضية، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمان والتنفيذ، ويوفر النادي للعامة الفرصة للتعلُّم والتدرُّب على الطيران، والتحليق المنفرد، والطيران الشراعي، والطيران الشراعي المروحي، إضافة إلى طائرات التحكم عن بُعد.

ويتيح النادي العضوية من خلال موقعه على الإنترنت http://www.sac.com.sa .