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نازحو الروهينجا.. من آلة القتل في بورما لمقارعة الموت في بنجلاديش

الأمطار الغزيرة تهدد حياة المئات منهم

تزايدت أوضاع النازحين من الروهينجا في بنجلاديش سوءا بعدما شهدت البلاد موجات شديدة من الأمطار الموسمية أدت إلى تردي أوضاع النازحين الذين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة على الحدود مع ميانمار.

وأوضحت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء أن الروهينجا في منطقة كوس بازار الحدودية باتوا يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة منذ 24 ساعة إلى أكثر من 3 بوصات، فيما يحذر خبراء الأرصاد في دكا من إحتمالات استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

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نازحو الروهينجا.. من آلة القتل في بورما لمقارعة الموت في بنجلاديش
سبق

تزايدت أوضاع النازحين من الروهينجا في بنجلاديش سوءا بعدما شهدت البلاد موجات شديدة من الأمطار الموسمية أدت إلى تردي أوضاع النازحين الذين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة على الحدود مع ميانمار.

وأوضحت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء أن الروهينجا في منطقة كوس بازار الحدودية باتوا يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة منذ 24 ساعة إلى أكثر من 3 بوصات، فيما يحذر خبراء الأرصاد في دكا من إحتمالات استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
07:33 PM

نازحو الروهينجا.. من آلة القتل في بورما لمقارعة الموت في بنجلاديش

الأمطار الغزيرة تهدد حياة المئات منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزايدت أوضاع النازحين من الروهينجا في بنجلاديش سوءا بعدما شهدت البلاد موجات شديدة من الأمطار الموسمية أدت إلى تردي أوضاع النازحين الذين يقيمون داخل مخيمات مؤقتة على الحدود مع ميانمار.

وأوضحت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء أن الروهينجا في منطقة كوس بازار الحدودية باتوا يعيشون في مناطق أشبه بالمستنقعات بعد أن وصل منسوب مياه الأمطار المستمرة منذ 24 ساعة إلى أكثر من 3 بوصات، فيما يحذر خبراء الأرصاد في دكا من إحتمالات استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين القادمين.

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