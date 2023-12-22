ناشط ساخر يستنفر "التعليم" والوزارة تتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة

مغردون يطالبون بتوضيح رسمي وفتح تحقيق في الواقعة

توعدت وزارة التعليم- على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي- اليوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد إحدى المدارس، والتي سمحت لناشط ساخر يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء محاضرة على الطلاب.



وقال" العصيمي" إنه تمت متابعة مقطع الفيديو المتداول والمصور داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة.



وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلقي محاضرة على الطلاب في أحد الفصول، حيث لقي المقطع موجة غضب واستنكار واسع، وطالبوا وزارة التعليم بتوضيح رسمي وفتح تحقيق في الواقعة.

