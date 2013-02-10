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ناقل طالبات "يمني" يقع في قبضة الأمن مُختلياً بفتاة في الطائف

القرشي لـ"سبق": تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي حياله

قاومَ وافد الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات ومفسدة وفقاً لشهادة زوجته، والتي كانت قد اشتكت أصلاً من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة، كانت قد بادرت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بجدية، حيث أخضعت ذلك الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، وذلك للمُراقبة، ورصدته بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

وبعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليه، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي لـ"سبق" بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناقل طالبات "يمني" يقع في قبضة الأمن مُختلياً بفتاة في الطائف
سبق

قاومَ وافد الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات ومفسدة وفقاً لشهادة زوجته، والتي كانت قد اشتكت أصلاً من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة، كانت قد بادرت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بجدية، حيث أخضعت ذلك الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، وذلك للمُراقبة، ورصدته بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

وبعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليه، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي لـ"سبق" بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:46 AM
القرشي لـ"سبق": تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي حياله

ناقل طالبات "يمني" يقع في قبضة الأمن مُختلياً بفتاة في الطائف

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فهد العتيبي - الطائف
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102,895

قاومَ وافد الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات ومفسدة وفقاً لشهادة زوجته، والتي كانت قد اشتكت أصلاً من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة، كانت قد بادرت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بجدية، حيث أخضعت ذلك الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، وذلك للمُراقبة، ورصدته بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

وبعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليه، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي لـ"سبق" بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

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