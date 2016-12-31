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"نتدبره" تعلن الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالليث

اختتمت جمعية "نتدبره" لتحفيظ القرآن الكريم التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى محافظة الليث، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله المهداوي، وعدد من أولياء الأمور، وطلاب الحلقات.

 

وقال مدير الشؤون التعليمية بالجمعية حسن بن أحمد الحاتمي إن المسابقة شهدت تنافسًا رائعًا بين طلاب حلقات الجمعية للتأهل وتمثيل المحافظة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

 

وأضاف: "فاز في الفرع الأول "حفظ خمسة أجزاء" المتسابق علي بن عِوَض الصمداني، فيما فاز بالفرع الثاني "حفظ عشرة أجزاء" المتسابق حسن بن محمد العيافي، وحقق الفرع الثالث "حفظ 20 جزءًا" المتسابق ريان بن سفران الجبيري، ونال المتسابق أحمد بن محمد مبروك البركاتي الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم كاملاً".

 

من جهته، قال مدير عام الجمعية حسن بن أبوبكر البركاتي إن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم شهدت انطلاقتها قبل "١٩" عامًا وأسهمت في تخريج عدد من الحافظين والحافظات الذين مثلوا المملكة في المسابقات الدولية، وحققوا خلالها مراكز متقدمة ومشرفة تعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم.

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"نتدبره" تعلن الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالليث
سبق

اختتمت جمعية "نتدبره" لتحفيظ القرآن الكريم التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى محافظة الليث، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله المهداوي، وعدد من أولياء الأمور، وطلاب الحلقات.

 

وقال مدير الشؤون التعليمية بالجمعية حسن بن أحمد الحاتمي إن المسابقة شهدت تنافسًا رائعًا بين طلاب حلقات الجمعية للتأهل وتمثيل المحافظة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

 

وأضاف: "فاز في الفرع الأول "حفظ خمسة أجزاء" المتسابق علي بن عِوَض الصمداني، فيما فاز بالفرع الثاني "حفظ عشرة أجزاء" المتسابق حسن بن محمد العيافي، وحقق الفرع الثالث "حفظ 20 جزءًا" المتسابق ريان بن سفران الجبيري، ونال المتسابق أحمد بن محمد مبروك البركاتي الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم كاملاً".

 

من جهته، قال مدير عام الجمعية حسن بن أبوبكر البركاتي إن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم شهدت انطلاقتها قبل "١٩" عامًا وأسهمت في تخريج عدد من الحافظين والحافظات الذين مثلوا المملكة في المسابقات الدولية، وحققوا خلالها مراكز متقدمة ومشرفة تعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:21 PM

"نتدبره" تعلن الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالليث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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اختتمت جمعية "نتدبره" لتحفيظ القرآن الكريم التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى محافظة الليث، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله المهداوي، وعدد من أولياء الأمور، وطلاب الحلقات.

 

وقال مدير الشؤون التعليمية بالجمعية حسن بن أحمد الحاتمي إن المسابقة شهدت تنافسًا رائعًا بين طلاب حلقات الجمعية للتأهل وتمثيل المحافظة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

 

وأضاف: "فاز في الفرع الأول "حفظ خمسة أجزاء" المتسابق علي بن عِوَض الصمداني، فيما فاز بالفرع الثاني "حفظ عشرة أجزاء" المتسابق حسن بن محمد العيافي، وحقق الفرع الثالث "حفظ 20 جزءًا" المتسابق ريان بن سفران الجبيري، ونال المتسابق أحمد بن محمد مبروك البركاتي الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم كاملاً".

 

من جهته، قال مدير عام الجمعية حسن بن أبوبكر البركاتي إن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم شهدت انطلاقتها قبل "١٩" عامًا وأسهمت في تخريج عدد من الحافظين والحافظات الذين مثلوا المملكة في المسابقات الدولية، وحققوا خلالها مراكز متقدمة ومشرفة تعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم.

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