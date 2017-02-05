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نجاح أول عملية "قسطرة للقلب" بالجوف

مزود بأحدث الأنظمة والمعدات والكفاءات

 نجحت أول عملية قسطرة قلبية تم إجراؤها بمنطقة الجوف، اليوم الأحد الموافق 8 جمادى الأولى، وخرج المريض سالمًا معافى.

 

وأجريت العملية لمريض يعاني من جلطة قلبية؛ حيث أجرى العملية استشاري قسطرة قلب تداخلية، وطاقم طبي سعودي.

 

جاء ذلك بعد زيارة وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" مؤخراً للمنطقة؛ حيث قال في تصريح صحفي عقب لقائه أمير منطقة الجوف "الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز"، يوم الأربعاء الموافق 13 ربيع الآخر؛ حيث أكد في حينه أن الجوف ستشهد أول عملية قسطرة قلبية بعد 3 أسابيع.

 

يذكر أنه تم تجهيز مركز القلب بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وتم استقطاب عدد من الكفاءات، ويتم العمل على قدم وساق لاستقطاب المزيد من داخل وخارج المملكة؛ تحقيقاً لمطالب أهالي المنطقة بافتتاح مركز قلب، فيما كان لتبرع "الأمير سلطان بن عبدالعزيز" -رحمه الله- دور كبير في سرعة التجهيز.

 

وقالت وزارة الصحة: إن مراكز القلب الأخرى كان لها الدور الكبير في التجهيز والتشغيل، وأيضاً دعم ديوان الوزارة.

 

وثمنت "الصحة" جهود الطاقم الطبي المشارك بأول عملية، مؤكدة سعيها بكافة الجهود لتحقيق مطالب الأهالي وتطوير الخدمات الصحية وفق تطلعاتهم وتوجيهات ولاة أمر البلد الكريم.

 

تجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي. وبدأ العمل التدريجي في المركز اليوم، ومن المخطط أن يصبح مركز الجوف المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية "قسطرة للقلب" بالجوف
سبق

 نجحت أول عملية قسطرة قلبية تم إجراؤها بمنطقة الجوف، اليوم الأحد الموافق 8 جمادى الأولى، وخرج المريض سالمًا معافى.

 

وأجريت العملية لمريض يعاني من جلطة قلبية؛ حيث أجرى العملية استشاري قسطرة قلب تداخلية، وطاقم طبي سعودي.

 

جاء ذلك بعد زيارة وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" مؤخراً للمنطقة؛ حيث قال في تصريح صحفي عقب لقائه أمير منطقة الجوف "الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز"، يوم الأربعاء الموافق 13 ربيع الآخر؛ حيث أكد في حينه أن الجوف ستشهد أول عملية قسطرة قلبية بعد 3 أسابيع.

 

يذكر أنه تم تجهيز مركز القلب بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وتم استقطاب عدد من الكفاءات، ويتم العمل على قدم وساق لاستقطاب المزيد من داخل وخارج المملكة؛ تحقيقاً لمطالب أهالي المنطقة بافتتاح مركز قلب، فيما كان لتبرع "الأمير سلطان بن عبدالعزيز" -رحمه الله- دور كبير في سرعة التجهيز.

 

وقالت وزارة الصحة: إن مراكز القلب الأخرى كان لها الدور الكبير في التجهيز والتشغيل، وأيضاً دعم ديوان الوزارة.

 

وثمنت "الصحة" جهود الطاقم الطبي المشارك بأول عملية، مؤكدة سعيها بكافة الجهود لتحقيق مطالب الأهالي وتطوير الخدمات الصحية وفق تطلعاتهم وتوجيهات ولاة أمر البلد الكريم.

 

تجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي. وبدأ العمل التدريجي في المركز اليوم، ومن المخطط أن يصبح مركز الجوف المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
05:57 PM
مزود بأحدث الأنظمة والمعدات والكفاءات

نجاح أول عملية "قسطرة للقلب" بالجوف

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
2
5,988

 نجحت أول عملية قسطرة قلبية تم إجراؤها بمنطقة الجوف، اليوم الأحد الموافق 8 جمادى الأولى، وخرج المريض سالمًا معافى.

 

وأجريت العملية لمريض يعاني من جلطة قلبية؛ حيث أجرى العملية استشاري قسطرة قلب تداخلية، وطاقم طبي سعودي.

 

جاء ذلك بعد زيارة وزير الصحة "الدكتور توفيق الربيعة" مؤخراً للمنطقة؛ حيث قال في تصريح صحفي عقب لقائه أمير منطقة الجوف "الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز"، يوم الأربعاء الموافق 13 ربيع الآخر؛ حيث أكد في حينه أن الجوف ستشهد أول عملية قسطرة قلبية بعد 3 أسابيع.

 

يذكر أنه تم تجهيز مركز القلب بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وتم استقطاب عدد من الكفاءات، ويتم العمل على قدم وساق لاستقطاب المزيد من داخل وخارج المملكة؛ تحقيقاً لمطالب أهالي المنطقة بافتتاح مركز قلب، فيما كان لتبرع "الأمير سلطان بن عبدالعزيز" -رحمه الله- دور كبير في سرعة التجهيز.

 

وقالت وزارة الصحة: إن مراكز القلب الأخرى كان لها الدور الكبير في التجهيز والتشغيل، وأيضاً دعم ديوان الوزارة.

 

وثمنت "الصحة" جهود الطاقم الطبي المشارك بأول عملية، مؤكدة سعيها بكافة الجهود لتحقيق مطالب الأهالي وتطوير الخدمات الصحية وفق تطلعاتهم وتوجيهات ولاة أمر البلد الكريم.

 

تجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي. وبدأ العمل التدريجي في المركز اليوم، ومن المخطط أن يصبح مركز الجوف المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة.

 

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