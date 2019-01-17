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نجاح فَرَضية حريق في مستشفى نفي العام

بهدف التأكد من الاستعدادات

نجح مستشفى نفي العام بالتعاون مع الدفاع المدني في عمل فرضية إطفاء حريق داخل المستشفى.

وهدفت الفرضية إلى التأكيد على استعداد المستشفى للكوارث والحرائق ومدى توفر وسائل السلامة في كافة أقسام المستشفى، ومدى تطبيق العاملين بالمستشفى لكافة فرضيات مجابهة الكوارث والحرائق.

تمت الفرضية بحضور مدير المستشفى، الدكتور احمد المهيدلي،  ومدير الدفاع المدني بنفي، الملازم أول صالح مشعل المغيري،  وبحضور كافة الطاقم الطبي لضمان اكتسابهم الخبرة والدراية في مثل هذه الحالات.

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نجاح فَرَضية حريق في مستشفى نفي العام
سبق

نجح مستشفى نفي العام بالتعاون مع الدفاع المدني في عمل فرضية إطفاء حريق داخل المستشفى.

وهدفت الفرضية إلى التأكيد على استعداد المستشفى للكوارث والحرائق ومدى توفر وسائل السلامة في كافة أقسام المستشفى، ومدى تطبيق العاملين بالمستشفى لكافة فرضيات مجابهة الكوارث والحرائق.

تمت الفرضية بحضور مدير المستشفى، الدكتور احمد المهيدلي،  ومدير الدفاع المدني بنفي، الملازم أول صالح مشعل المغيري،  وبحضور كافة الطاقم الطبي لضمان اكتسابهم الخبرة والدراية في مثل هذه الحالات.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:51 PM
بهدف التأكد من الاستعدادات

نجاح فَرَضية حريق في مستشفى نفي العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مستشفى نفي العام بالتعاون مع الدفاع المدني في عمل فرضية إطفاء حريق داخل المستشفى.

وهدفت الفرضية إلى التأكيد على استعداد المستشفى للكوارث والحرائق ومدى توفر وسائل السلامة في كافة أقسام المستشفى، ومدى تطبيق العاملين بالمستشفى لكافة فرضيات مجابهة الكوارث والحرائق.

تمت الفرضية بحضور مدير المستشفى، الدكتور احمد المهيدلي،  ومدير الدفاع المدني بنفي، الملازم أول صالح مشعل المغيري،  وبحضور كافة الطاقم الطبي لضمان اكتسابهم الخبرة والدراية في مثل هذه الحالات.

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