نجران.. انقطاع خدمة الجوال والإنترنت يعزل أهالي "هدادة" منذ 3 أسابيع

طالبوا بحلول عاجلة لتوقّف مصالح المواطنين وطلاب الجامعات

يعاني عدد من طلاب وأهالي مركز هدادة، الواقع على مسافة مائة كيلومتر شمال منطقة نجران، والقرى التابعة له، من انقطاع خدمة شبكة الجوال منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حتى الآن.

وطالب المتضررون عبر "سبق"، هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات STC بالتدخل السريع والعاجل لإعادة الخدمة التي يعتمد عليها المواطنون في إنجاز أعمالهم، وخصوصاً طلاب وطالبات الجامعة الذين يدرسون عن بُعد، وترِدهم محاضراتهم عبر موقع الجامعة نظام البلاك بورد، وكذلك المواطنون حيث ترِدهم الرسائل النصية المرتبطة برقم الجوال مثل "أبشر" وخدمات وزارة العمل والبنوك التي تعتمد على رسائل رقم التفعيل.

وأضافوا: خدمة الإنترنت ضعيفة جدّاً رغم المبالغ الهائلة التي تحصّلها شركة الاتصالات، ولا نستفيد من الخدمات؛ بسبب توقف الخدمة عن العمل الذي لم تقُم الشركة بإصلاحه، مطالبين بتشغيل تلك الخدمة وبصفة عاجلة؛ لكون هذه الأيام هي أيام الاختبارات الشهرية التي يعتمد عليها تحصيلهم الدراسي.