ندوة إعلامية بالرياض لتعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي

يتحدث فيها 3 خبراء عن الأسس والتنظيمات والإجراءات المطلوبة

ينظم ملتقى إعلاميي الرياض ندوة إعلامية استثنائية مساء غد الثلاثاء في مدينة الرياض، في مقر مركز اليونسكو الإقليمي بحي السفارات؛ لتعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي .

يشارك في الندوة ثلاثة خبراء للحديث عن الأسس والتنظيمات والإجراءات المطلوبة من الأجهزة ذات العلاقة ومن المجتمع كأفراد وكأسر.

ويتحدث مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية أمين اللجنة العليا لمكافحة والجريمة، الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، عن الجوانب الأمنية وأهمية التعامل الأخلاقي مع العالم الرقمي ومصادر الخطورة على الأفراد والأسر وخصوصاً جيل الشباب.

ويعد الدكتور "بن محيا" من الخبرات التنظيمية في هذا المجال؛ حيث حصل على الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وعمل لمدة ٣٣ عامًا بين العمل العسكري والأكاديمي والمدني، وكاتب صحافي، وله العديد من الدراسات والبحوث الأمنية غير المنشورة.

ويتناول الضيف الثاني عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، الجوانب السلوكية وأدوار الأسرة والمجتمع في التحصين من التعامل غير الأخلاقي مع العالم الرقمي.

و "الفوزان" حاصل على دكتوراه علم اجتماع – جامعة ولاية الميسسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب تجربة ثرية في المجال الأكاديمي والتدريبي والإعلامي والتطوعي، وله العديد من المؤلفات.

ويتطرق مدير عام الشؤون التعليمية في شركة آفاق التعليمية، سالم عبدالعزيز الغامدي، الجانب التربوي، إلى دور المدرسة والمؤسسة التعليمية في هذا الموضوع الحيوي، وكيف لها أن تساهم بفاعلية في تعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي.

و"للغامدي" مسيرة طويلة في السلك التربوي كان آخرها المدير العام المساعد للإشراف التربوي بوزارة التعليم، إلى جانب عدد كبير من المقالات والمشاركات الإعلامية والثقافية والتربوية في وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح عضو ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون"، المتحدث الرسمي لمبادرة "وسام" لتعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي، الدكتور خالد العييدي، أن فكرة المبادرة انطلقت من عضو الملتقى ورئيس المبادرة محمد بن مجيديع، وأنها تسعى في رؤيتها نحو تكوين مجتمع معرفي واعٍ يمكنه التعامل مع الإنترنت بأمن وسلامة، وتهدف إلى تعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي من قبل أفراد المجتمع.

وأضاف أن مجلس إدارة ملتقى "إعلاميون" شكل فريق عمل للمبادرة يضم كلاً من محمد بن مجيديع، الدكتور خالد العييدي، سعود الغربي، الدكتور علي الضميان، ماجد الغامدي، علي الهمامي، حاتم البلوي.

وقدم رئيس ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون"، المدير العام للقناة الثقافية السعودية، عبدالعزيز العيد، شكره وتقديره إلى مركز اليونسكو الإقليمي ممثلاً في رئيسه الدكتور حسام زمان، مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة للندوة هي مبادرة تحسب للمركز ومشاركته المجتمعية ودوره في تعزيز الأخلاقيات والدفع بالجوانب التربوية من منطلق رسالته ودوره الحضاري، ومؤكدًا أن مجلس إدارة الملتقى والمبادرة يتطلعون إلى شراكة دائمة في هذا الجانب.

وثمن "العيد" المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركة الرومانسية للمطاعم، في رعاية مثل هذه المبادرات المجتمعية مؤكدًا أن "الرومانسية" تمثل نموذجاً للشركات التجارية التي تشارك المجتمع وتقدم له مساهمات مهنية وأخلاقية ودورها يتعدى تقديم المنتج التجاري.

ودعا "العيد" كل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المساهمة الفاعلة في تجسيد مفهوم الشراكة الاجتماعية، مضيفاً أن هذه المشاركة تنسجم مع رؤية الوطن 2030.