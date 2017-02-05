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ندوة عن مسؤولية الجامعات في تعزيز الوقاية من التنظيمات الإرهابية

تنظمها جامعة الإمام بالمشاركة مع "مركز محمد بن نايف للمناصحة"

تنظم وحدة التوعية الفكرية (آمن) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالمشاركة مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ملتقى علميا بعنوان (مسؤولية الجامعات في تعزيز الأبعاد الوقائية لمواجهة التنظيمات الإرهابية) يومي الاثنين والثلاثاء 9-1438/5/10هـ، في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

 

وقال مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل: "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شريك رئيس لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي أصبح خبرة عالمية في معالجة قضايا التطرف والإرهاب واعتماده بيت خبرة عالمي في الأمم المتحدة".

 

وأضاف: "الجامعة عملت مع المركز منذ وقت مبكر على التواصل والتعاون وتقديم خبراتها للمركز خدمة للدين وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بكل ما يحمي هذا الوطن وأبناءه من المؤثرات والمهددات والمخاطر ويحقق للوطن كل عوامل الأمن والأمان والتقدم والرخاء".

 

من ناحيته، قال وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية رئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن: "الملتقى الذي يستهدف منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الجامعة ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".

 

وأضاف: "الملتقى يستعرض تجربة المملكة في مواجهة التنظيمات المتطرفة وتسليط الضوء على جميع المعالجات التي تعزز تلك الأبعاد الوقائية للوصول إلى رؤية مشتركة بين الجامعة والمركز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ندوة عن مسؤولية الجامعات في تعزيز الوقاية من التنظيمات الإرهابية
سبق

تنظم وحدة التوعية الفكرية (آمن) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالمشاركة مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ملتقى علميا بعنوان (مسؤولية الجامعات في تعزيز الأبعاد الوقائية لمواجهة التنظيمات الإرهابية) يومي الاثنين والثلاثاء 9-1438/5/10هـ، في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

 

وقال مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل: "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شريك رئيس لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي أصبح خبرة عالمية في معالجة قضايا التطرف والإرهاب واعتماده بيت خبرة عالمي في الأمم المتحدة".

 

وأضاف: "الجامعة عملت مع المركز منذ وقت مبكر على التواصل والتعاون وتقديم خبراتها للمركز خدمة للدين وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بكل ما يحمي هذا الوطن وأبناءه من المؤثرات والمهددات والمخاطر ويحقق للوطن كل عوامل الأمن والأمان والتقدم والرخاء".

 

من ناحيته، قال وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية رئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن: "الملتقى الذي يستهدف منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الجامعة ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".

 

وأضاف: "الملتقى يستعرض تجربة المملكة في مواجهة التنظيمات المتطرفة وتسليط الضوء على جميع المعالجات التي تعزز تلك الأبعاد الوقائية للوصول إلى رؤية مشتركة بين الجامعة والمركز".

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
04:13 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:42 PM
تنظمها جامعة الإمام بالمشاركة مع "مركز محمد بن نايف للمناصحة"

ندوة عن مسؤولية الجامعات في تعزيز الوقاية من التنظيمات الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم وحدة التوعية الفكرية (آمن) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالمشاركة مع مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ملتقى علميا بعنوان (مسؤولية الجامعات في تعزيز الأبعاد الوقائية لمواجهة التنظيمات الإرهابية) يومي الاثنين والثلاثاء 9-1438/5/10هـ، في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

 

وقال مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل: "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شريك رئيس لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي أصبح خبرة عالمية في معالجة قضايا التطرف والإرهاب واعتماده بيت خبرة عالمي في الأمم المتحدة".

 

وأضاف: "الجامعة عملت مع المركز منذ وقت مبكر على التواصل والتعاون وتقديم خبراتها للمركز خدمة للدين وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بكل ما يحمي هذا الوطن وأبناءه من المؤثرات والمهددات والمخاطر ويحقق للوطن كل عوامل الأمن والأمان والتقدم والرخاء".

 

من ناحيته، قال وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية رئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن: "الملتقى الذي يستهدف منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الجامعة ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".

 

وأضاف: "الملتقى يستعرض تجربة المملكة في مواجهة التنظيمات المتطرفة وتسليط الضوء على جميع المعالجات التي تعزز تلك الأبعاد الوقائية للوصول إلى رؤية مشتركة بين الجامعة والمركز".

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