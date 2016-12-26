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187 نزيلاً في سجون الشرقية يدرسون بالجامعة

تخريج 12 منهم بدرجة البكالوريوس  هذا العام

أكد اللواء مساعد بن صلاب الرويلي خلال فعاليات أسبوع النزيل الخليجي التي تدخل يومها الثاني بعد انطلاقها أمس بمجمع الظهران التجاري، أن مديرية سجون الشرقية خرجت سبعة نزلاء بدرجة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وقال "الرويلي": "هناك 187 نزيلاً يدرسون عن بعد بالجامعة هذا العام".

 

وأضاف: "جامعة الملك فيصل بالأحساء تخرج فيها خمسة نزلاء هذا العام، ونشيد بدور إدارة تعليم المنطقة الشرقية لإشرافها على عدد من المدارس في سجون المحافظات موجهًا شكره لجميع الجهات المشاركة بفعاليات الأسبوع كتراحم الشرقية وتعافي الخيرية والقطاعات الأمنية والخيرية الداعمة للسجناء وأسرهم".

 

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن تراحم تقدم الدعم المادي والمعنوي للنزيل وأسرته حيث قدمت خلال هذا العام  3605 مساعدة عينية وسلالاً غذائية لـ350 من أسرهم وسددت إيجارات منازل 44 أسرة منهم بتكلفة وصلت إلى 500 ألف ريال كما تابعت هذا العام 2751 قضية للنزلاء.

 

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لتراحم الشرقية كجهة منظمة لفعاليات الأسبوع أن الفعاليات مستمرة لنهاية الأسبوع الحالي حيث سيشهد مسرح الفعاليات برامج ثقافية وفقرات للأطفال ومسابقات وزيارات لرجال الأعمال ولاعبي كرة القدم والمشاهير.

 

وأكد أن هناك أكثر من 14 جهة حكومية وخيرية شاركت في نجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

وقال العقيد محمد بن مشهور القحطاني مدير إدارة التأهيل والإصلاح بمديرية سجون المنطقة الشرقية إن الإدارة شاركت في الفعاليات بعرض عدد من منتجات النزلاء التي ينتجها النزلاء داخل السجن ضمن مشروع النزيل المنتج الذي يهدف لتأهيل النزيل وتدريبه على الحرف المختلفة داخل السجن وإكسابه الخبرة والمهارة فيها ومن ثم تسويق منتجاته للمجتمع الخارجي عبر المعارض المختلفة وذلك بالتعاون مع التدريب التقني والمهني وبدعم من تراحم الشرقية.

 

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس بدأت بافتتاح محافظ الخبر للفعاليات ثم عرض فيلم يوضح جهود مديرية سجون المنطقة الشرقية وتراحم الشرقية والجهات المشاركة في رعاية النزيل الخليجي واحتوائه.

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز عبدالله الحمد الزامل وتراحم الشرقية لتحقيق الشراكة المجتمعية بين الطرفين  في مجال رعاية النزلاء.

 

واختتم حفل افتتاح الفعاليات بتكريم الداعمين والرعاة والمشاركين وتكريم أفضل ضابط ونقيب ورقيب وموظف ونزيل بسجون الشرقية، بالإضافة لتكريم أفضل منتجات للنزلاء وأفضل سجن بالمنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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187 نزيلاً في سجون الشرقية يدرسون بالجامعة
سبق

أكد اللواء مساعد بن صلاب الرويلي خلال فعاليات أسبوع النزيل الخليجي التي تدخل يومها الثاني بعد انطلاقها أمس بمجمع الظهران التجاري، أن مديرية سجون الشرقية خرجت سبعة نزلاء بدرجة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وقال "الرويلي": "هناك 187 نزيلاً يدرسون عن بعد بالجامعة هذا العام".

 

وأضاف: "جامعة الملك فيصل بالأحساء تخرج فيها خمسة نزلاء هذا العام، ونشيد بدور إدارة تعليم المنطقة الشرقية لإشرافها على عدد من المدارس في سجون المحافظات موجهًا شكره لجميع الجهات المشاركة بفعاليات الأسبوع كتراحم الشرقية وتعافي الخيرية والقطاعات الأمنية والخيرية الداعمة للسجناء وأسرهم".

 

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن تراحم تقدم الدعم المادي والمعنوي للنزيل وأسرته حيث قدمت خلال هذا العام  3605 مساعدة عينية وسلالاً غذائية لـ350 من أسرهم وسددت إيجارات منازل 44 أسرة منهم بتكلفة وصلت إلى 500 ألف ريال كما تابعت هذا العام 2751 قضية للنزلاء.

 

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لتراحم الشرقية كجهة منظمة لفعاليات الأسبوع أن الفعاليات مستمرة لنهاية الأسبوع الحالي حيث سيشهد مسرح الفعاليات برامج ثقافية وفقرات للأطفال ومسابقات وزيارات لرجال الأعمال ولاعبي كرة القدم والمشاهير.

 

وأكد أن هناك أكثر من 14 جهة حكومية وخيرية شاركت في نجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

وقال العقيد محمد بن مشهور القحطاني مدير إدارة التأهيل والإصلاح بمديرية سجون المنطقة الشرقية إن الإدارة شاركت في الفعاليات بعرض عدد من منتجات النزلاء التي ينتجها النزلاء داخل السجن ضمن مشروع النزيل المنتج الذي يهدف لتأهيل النزيل وتدريبه على الحرف المختلفة داخل السجن وإكسابه الخبرة والمهارة فيها ومن ثم تسويق منتجاته للمجتمع الخارجي عبر المعارض المختلفة وذلك بالتعاون مع التدريب التقني والمهني وبدعم من تراحم الشرقية.

 

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس بدأت بافتتاح محافظ الخبر للفعاليات ثم عرض فيلم يوضح جهود مديرية سجون المنطقة الشرقية وتراحم الشرقية والجهات المشاركة في رعاية النزيل الخليجي واحتوائه.

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز عبدالله الحمد الزامل وتراحم الشرقية لتحقيق الشراكة المجتمعية بين الطرفين  في مجال رعاية النزلاء.

 

واختتم حفل افتتاح الفعاليات بتكريم الداعمين والرعاة والمشاركين وتكريم أفضل ضابط ونقيب ورقيب وموظف ونزيل بسجون الشرقية، بالإضافة لتكريم أفضل منتجات للنزلاء وأفضل سجن بالمنطقة الشرقية.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:41 PM
تخريج 12 منهم بدرجة البكالوريوس  هذا العام

187 نزيلاً في سجون الشرقية يدرسون بالجامعة

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عبدالله السالم - الدمام
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أكد اللواء مساعد بن صلاب الرويلي خلال فعاليات أسبوع النزيل الخليجي التي تدخل يومها الثاني بعد انطلاقها أمس بمجمع الظهران التجاري، أن مديرية سجون الشرقية خرجت سبعة نزلاء بدرجة البكالوريوس بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وقال "الرويلي": "هناك 187 نزيلاً يدرسون عن بعد بالجامعة هذا العام".

 

وأضاف: "جامعة الملك فيصل بالأحساء تخرج فيها خمسة نزلاء هذا العام، ونشيد بدور إدارة تعليم المنطقة الشرقية لإشرافها على عدد من المدارس في سجون المحافظات موجهًا شكره لجميع الجهات المشاركة بفعاليات الأسبوع كتراحم الشرقية وتعافي الخيرية والقطاعات الأمنية والخيرية الداعمة للسجناء وأسرهم".

 

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن تراحم تقدم الدعم المادي والمعنوي للنزيل وأسرته حيث قدمت خلال هذا العام  3605 مساعدة عينية وسلالاً غذائية لـ350 من أسرهم وسددت إيجارات منازل 44 أسرة منهم بتكلفة وصلت إلى 500 ألف ريال كما تابعت هذا العام 2751 قضية للنزلاء.

 

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لتراحم الشرقية كجهة منظمة لفعاليات الأسبوع أن الفعاليات مستمرة لنهاية الأسبوع الحالي حيث سيشهد مسرح الفعاليات برامج ثقافية وفقرات للأطفال ومسابقات وزيارات لرجال الأعمال ولاعبي كرة القدم والمشاهير.

 

وأكد أن هناك أكثر من 14 جهة حكومية وخيرية شاركت في نجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

وقال العقيد محمد بن مشهور القحطاني مدير إدارة التأهيل والإصلاح بمديرية سجون المنطقة الشرقية إن الإدارة شاركت في الفعاليات بعرض عدد من منتجات النزلاء التي ينتجها النزلاء داخل السجن ضمن مشروع النزيل المنتج الذي يهدف لتأهيل النزيل وتدريبه على الحرف المختلفة داخل السجن وإكسابه الخبرة والمهارة فيها ومن ثم تسويق منتجاته للمجتمع الخارجي عبر المعارض المختلفة وذلك بالتعاون مع التدريب التقني والمهني وبدعم من تراحم الشرقية.

 

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس بدأت بافتتاح محافظ الخبر للفعاليات ثم عرض فيلم يوضح جهود مديرية سجون المنطقة الشرقية وتراحم الشرقية والجهات المشاركة في رعاية النزيل الخليجي واحتوائه.

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز عبدالله الحمد الزامل وتراحم الشرقية لتحقيق الشراكة المجتمعية بين الطرفين  في مجال رعاية النزلاء.

 

واختتم حفل افتتاح الفعاليات بتكريم الداعمين والرعاة والمشاركين وتكريم أفضل ضابط ونقيب ورقيب وموظف ونزيل بسجون الشرقية، بالإضافة لتكريم أفضل منتجات للنزلاء وأفضل سجن بالمنطقة الشرقية.

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