نساء وأطفال "زهرة العمرة" بمكة يباشرون تنظيفها دون انتظار الأمانة

بعد معاناة استمرت 10 أيام من تراكم النفايات دون تحرُّك من المسؤولين

لم يجد سكان حي زهرة العمرة بالعاصمة المقدسة، بعد عدم تفاعل وتجاوب أمانة العاصمة المقدسة مع البلاغات التي قدموها، سوى تشكيل فريق تطوعي لتنظيف وتجميع النفايات بحديقة الحي، وكان أبطال ذلك الفريق النساء والأطفال.





وبعد البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة أبت النساء إلا أن يقمن بتنظيف الحديقة، إثر قيام إحداهن بالتواصل مع نساء الحي عبر برنامج الواتساب مطالبة بالمشاركة في نظافة الموقع؛ فترجمن ذلك واقعيًّا؛ إذ توجهن للموقع بمشاركة أطفالهن كمبادرة تطوعية. وشمل البرنامج أيضًا التوعية بضرورة المحافظة على النظافة.



وأوضح منصور الحازمي، أحد سكان الحي، أن نساء الحي هن عراب هذه المبادرة، وكذلك الأطفال، الذين تجمعوا لتنظيف الحديقة بعد معاناة استمرت عشرة أيام من وجود النفايات دون تحرُّك من الأمانة.



وأبان "الحازمي" أن الحديقة يرتادها نساء وأطفال الحي بشكل يومي؛ ولأجل ذلك أصروا على نظافة الحديقة دون انتظار فِرق الأمانة، وكذلك للتمتع بالأجواء الجميلة التي تتميز بها حاليًا أجواء العاصمة المقدسة.

