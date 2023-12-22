"نصراويان" مطلوبان للاحتراف في بطل الدوري "البلجيكي"

"الدوسري" و"النجعي" لصالح "كلوب بروج"

قالت صحيفة "voetbalnieuws" البلجيكية: إن لاعبي النصر لفئة الشباب، اللاعبين اللذين بدآ فعلياً في المشاركة مع فريقهما الأول؛ "عبد الرحمن الدوسري، وسامي النجعي" قد باتا مطلوبين في نادي كلوب بروج البلجيكي، بطل دوري الموسم الماضي.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعبين؛ حيث قالت: إن "النجعي" كان هداف مسابقة الأمم الآسيوية للشباب تحت 19 عاماً والتي تأهل من خلالها المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم التي ستقام الموسم المقبل في كوريا الجنوبية، ولعب مع فريق النصر الأول في الدوري مباراتين، فيما لعب زميله "عبد الرحمن الدوسري" أربع مباريات؛ وهو لاعب محور.

وكانت الصحيفة البلجيكية تتحدث عن رغبة العملاق البلجيكي في استقدام لاعبين شباب من أماكن متفرقة؛ حيث سيعملون على تنمية مهاراتهم بالصورة المطلوبة؛ وذلك ليستفيد الفريق منهم داخل الملعب أو خارج الملعب عبر تسويقهم جيداً في الدوريات الأوروبية.

وسبق لقائد المنتخب السعودي، اللاعب "أسامة هوساوي" نجم الهلال الحالي، الاحتراف في نادي "أندرلخت"، بَيْدَ أن اللاعب لم يكن يشارك بصورة أساسية مع الفريق ليعود في الموسم التالي لتمثيل النادي الأهلي قبل أن يعود مجدداً لفريقه السابق الهلال مطلع الموسم الحالي.