نصف مليون طالب وطالبة في الرياض على طاولة الاختبارات.. غداً

استعدادات ضخمة.. و"الأمن والسلامة" يعلن الجاهزية

تستقبل مدارس منطقة الرياض صباح غد الأحد ٤٦١٨٤١ طالباً وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨، بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس مرحلة التقييم المعدة لهم.



وصرح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن الإدارة أنهت الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول واكتملت كافة الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ، حيث اتخذت الإدارة كافة الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها، كما وجه المانع بأن تكون هذه الأيام فترة استنفار كامل يركز فيها على الاختبارات وتسخّر جميع الجهود لتكون النتائج منضبطة ودقيقة.



وأشار إلى أن الامتحانات تمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان، ودعا "المانع" الأسر إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء للطلاب ودعمهم بكافة السبل .

وحث المدارس وجميع المشاركين في العملية التعليمية على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات بمعنويات عالية والبُعْد عن القلق والخوف والثقة بالنفس والتوكل على الله.

وأكد على أهمية التدخل العلاجي للطلاب الذين يعانون من ظروف خاصة سواء في ضعف التحصيل الدراسي أو صعوبات أخرى من أجل تحفيز التعلم لديهم.

كما حثّ الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وسأل الله أن تكون هذه الاختبارات فاتحة خير وبركة وأن يجعلها انطلاقة نحو مستقبل واعد مشرق بإذن الله .



من جانب آخر أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر على جاهزية المدارس فيما يخص النقل المدرسي والمقاصف، حيث تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى والهجر وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها، كما نُبِه السائقون إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها.



وأضاف أن على المتعهدين الحرص على نظافة الحافلات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات علاوة على أن الإدارة قد سعت إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الحافلات.

أما ما يخص التغذية والمقاصف فقد بينت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني أن الإدارة أكدت على جميع المدارس صيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها، وتطبيق الاشتراطات الصحيّة، وتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من "الجلوتين" لمرضى حساسية القمح، بالإضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات، وضرورة مطابقة أسعار الأغذية للسوق .



وأوضح مدير إدارة الاختبارات أيمن الركبان أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ عند الساعة (7.30) صباحاً للمدارس النهارية، والساعة (3.45) عصراً للمدارس الليلية بنين، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ(30 دقيقة)، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.

أما ما يخص طلاب المرحلة الثانوية فقد بشرت مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض غادة الوعلان الطلاب المتعثرين بأن النظام الفصلي أتاح لهم اختبار تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل، بحيث يختبر الطالب مواد تعثر المستوى الأول والثاني مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول ومواد تعثر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث .



وقالت "الوعلان": عند عدم كفاية الوقت المخصص لتنفيذ اختبار جميع مواد التعثر التي تزيد على فترة الدور الثاني يتيح النظام نقل الاختبار إلى فترة الدراسة الصيفية أو في بداية العام الدراسي، وإذا كانت لدى الطالب مواد تعثر من المستوى الخامس يُسمَح له اختبارها مع مواد الدور الثاني من المستوى السادس.



يذكر أن عملية التقديم ليست غاية في ذاتها في النظام الفصلي وإنما هي جزء من عملية التعلم توجهها وتعززها وتصحح مسارها وتقدم لها مجموعة من المعلومات، لذا تحول من أساليب الاختبارات التقليدية السائدة التي تقتصر على الموازنة بين أداء المتعلم وأداء أقرانه إلى أساليب ونُظم تنمي الشخصية المتكاملة والمتوازنة للمتعلم وتقوم بما يحقق لديه من مهارات وظيفية وفهم عميق لمضمون المواد الدراسية وبما يدفع به إلى العمل المبدع وينمي عدة مهارات يحتاجها في حياته اليومية.



وذكرت مديرة الإشراف التربوي ريم الراشد وكذلك مدير الإشراف التربوي بنين خالد الدوسري أنه تم تكليف نحو من 1000 مشرف ومشرفة في مكاتب التعليم بالجولات الإشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات ومتابعة أعمال لجان الاختبارات في المدارس، إضافة إلى أعمال اللجان التنظيمية الفنية والإدارية وسيقوم المشرفون والمشرفات الفنيات مع بداية الاختبارات بمتابعة نماذج الأسئلة والإجابات النموذجية ومدى مطابقتها لجداول المواصفات والبناء الجيد للأسئلة ومتابعة سلامة التصحيح ووقته.



أما ما يخص طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة فقد ذكرت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض ابتسام الأحمد أنه تم التأكيد على قائدات المدارس بوجوب تطبيق ما ورد في لائحة تقويم الطالب والدليل التنظيمي فيما يخص قواعد اختبارات طالبات التربية الخاصة، وكُلِفت مشرفات التربية الخاصة لمتابعة معاهد وبرامج التربية الخاصة في الأسبوع الذي سبق الاختبار للوقوف على مدى توفر التجهيزات اللازمة للطالبات وتهيئة الأماكن المخصصة حسب الاحتياج والإشراف على أسئلة الاختبارات ومدى ملاءمتها للطالبات .



وذكرت "الأحمد" أن إدارة التربية الخاصة طلبت من مكاتب التعليم تفريغ مشرفات التربية الخاصة لمتابعة سير الاختبارات بمعاهد وبرامج الدمج فقط والوقوف على رصد الدرجات والنتائج، وأكدت على أن يكون تصحيح أوراق الاختبار ورصد درجات طالبات التربية الخاصة المدموجين مع التعليم العام دمجاً كلياً من قبل معلمة التعليم العام ومعلمة التربية الخاصة .



من جانبه أكد مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض حميدي العنزي على جاهزية مندوبي الطوارئ لجميع المدارس بنين وبنات إضافة إلى أن إدارة الأمن والسلامة وزعت على المدارس قائمة تضم أرقام هواتف للتواصل السريع فيما لو حدث أي طارئ لا قدر الله .



كما أكد "العنزي" على جاهزية موظفات الأمن في مكاتب التعليم لمباشرة الحوادث التي قد تقع في فترة الاختبارات، وذكر أنهم في الإدارة لديهم تواصل سريع مع الجهات الأمنية الخارجية كالشرطة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني لمباشرة الحوادث التي تعتري المدارس في هذه الفترة، مضيفًا أن مشرفي ومشرفات السلامة متواجدون وعلى استعداد متى ما دعت الحاجة لذلك.

