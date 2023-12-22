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"نفع" الخيرية تطلق مشروعًا لتأهيل مهارات الأسر المنتجة

دعم الأسرة بـ (20) ألف ريال للتحول من مرحلة "الاحتياج إلى الإنتاج"

دشنت جمعية "نفع" الخيرية بجدة برنامجها لدعم تأهيل مهارات الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن جهود الجمعية لتحويل مستفيديها من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج من أجل النهوض بالأسر المحتاجة وتمكينها من خلال وسائل وأدوات إنتاج قادرة على تحويل هذه الأسر من معتمدة  بشكل كامل على الجمعية إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها من خلال عدة مشروعات تختص بالنساء منها: فن التجميل، تصفيف الشعر، فن الكروشيه، التطريز والحياكة، تصنيع السجاد، الرسم على الزجاج، فن الديكوباج، والتصوير الفوتوغرافي، ودورة الصلصال، بالإضافة إلى دعم مهاراتهن بالحاسب الآلي، والإنجليزي.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل ضمن أهدافها على تأهيل الأسر المستفيدة من خدماتها بالإضافة إلى الأيتام ، موضحًا أن الجمعية تواصل تنفيذ برنامجها المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة لتعزيز مهارات تدريب أبناء الأسر المحتاجة وأبناء السجناء والأيتام المسجلين لدى الجمعية بحيث تؤهلهم للعمل الحر أو التوظيف والاندماج في سوق العمل ، بهدف تعزيز جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمساهمة الفعّالة في خدمة الوطن سعيًا لتحقيق الرؤية (2030).

وأوضح "الزهراني" أن عدد الأسر التي بدأت الجمعية في تأهيلها ضمن المشروع (30) أسرة ، مؤكدًا أن الجمعية تطمح لمواصلة نمو المشروع من خلال استقطاب أكبر عددٍ من الأسر المحتاجة للانضمام إليه من أجل تحويلهم إلى أسر منتجة قادرة على الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على إنتاجهن ، وتوفير فرص عمل شريفة.

وأكد أن "القسم النسائي" بالجمعية سيعمل على تطوير هذه الخدمات بتحويل الخريجات من البرنامج إلى أسر ريادية ، مشيرًا إلى أنه يتم منح الخريجة بتقدير ممتاز مبلغ (4) آلاف ريال ، و(3) آلاف ريال لمن تحصل على تقدير جيد جدًا ، فيما يتم مكافأة الحاصلة على جيد بمبلغ ألفي ريال.

وكشف أن الجمعية ستدعم كل أسرة ترغب في فتح مشروعها الصغير بمبلغ (عشرين) ألف ريال، بالإضافة إلى فتح باب التعاون مع "معهد ريادة الأعمال الوطني للبنات بجدة" لدعمهن لافتتاح مشروعات خاصة ، داعيًا جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم توجه الجمعية في هذا المشروع.

يُذكر أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات التي استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة في مجالات العمل الخيري والتنموي حيث يستفيد من خدماتها المتنوعة حتى اليوم (1830) أسرة ، كما تشرف الجمعية هذا العام الدراسي على  (3444) طالبًا وطالبة في جميع مراحل التعليم العام ، منهم (1240) يتيمًا ويتيمة ، فيما يبلغ عدد أبناء أسر الأرامل والمطلقات وأبناء السجناء (2204) طالب وطالبة.

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"نفع" الخيرية تطلق مشروعًا لتأهيل مهارات الأسر المنتجة
سبق

دشنت جمعية "نفع" الخيرية بجدة برنامجها لدعم تأهيل مهارات الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن جهود الجمعية لتحويل مستفيديها من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج من أجل النهوض بالأسر المحتاجة وتمكينها من خلال وسائل وأدوات إنتاج قادرة على تحويل هذه الأسر من معتمدة  بشكل كامل على الجمعية إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها من خلال عدة مشروعات تختص بالنساء منها: فن التجميل، تصفيف الشعر، فن الكروشيه، التطريز والحياكة، تصنيع السجاد، الرسم على الزجاج، فن الديكوباج، والتصوير الفوتوغرافي، ودورة الصلصال، بالإضافة إلى دعم مهاراتهن بالحاسب الآلي، والإنجليزي.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل ضمن أهدافها على تأهيل الأسر المستفيدة من خدماتها بالإضافة إلى الأيتام ، موضحًا أن الجمعية تواصل تنفيذ برنامجها المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة لتعزيز مهارات تدريب أبناء الأسر المحتاجة وأبناء السجناء والأيتام المسجلين لدى الجمعية بحيث تؤهلهم للعمل الحر أو التوظيف والاندماج في سوق العمل ، بهدف تعزيز جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمساهمة الفعّالة في خدمة الوطن سعيًا لتحقيق الرؤية (2030).

وأوضح "الزهراني" أن عدد الأسر التي بدأت الجمعية في تأهيلها ضمن المشروع (30) أسرة ، مؤكدًا أن الجمعية تطمح لمواصلة نمو المشروع من خلال استقطاب أكبر عددٍ من الأسر المحتاجة للانضمام إليه من أجل تحويلهم إلى أسر منتجة قادرة على الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على إنتاجهن ، وتوفير فرص عمل شريفة.

وأكد أن "القسم النسائي" بالجمعية سيعمل على تطوير هذه الخدمات بتحويل الخريجات من البرنامج إلى أسر ريادية ، مشيرًا إلى أنه يتم منح الخريجة بتقدير ممتاز مبلغ (4) آلاف ريال ، و(3) آلاف ريال لمن تحصل على تقدير جيد جدًا ، فيما يتم مكافأة الحاصلة على جيد بمبلغ ألفي ريال.

وكشف أن الجمعية ستدعم كل أسرة ترغب في فتح مشروعها الصغير بمبلغ (عشرين) ألف ريال، بالإضافة إلى فتح باب التعاون مع "معهد ريادة الأعمال الوطني للبنات بجدة" لدعمهن لافتتاح مشروعات خاصة ، داعيًا جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم توجه الجمعية في هذا المشروع.

يُذكر أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات التي استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة في مجالات العمل الخيري والتنموي حيث يستفيد من خدماتها المتنوعة حتى اليوم (1830) أسرة ، كما تشرف الجمعية هذا العام الدراسي على  (3444) طالبًا وطالبة في جميع مراحل التعليم العام ، منهم (1240) يتيمًا ويتيمة ، فيما يبلغ عدد أبناء أسر الأرامل والمطلقات وأبناء السجناء (2204) طالب وطالبة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:59 PM
دعم الأسرة بـ (20) ألف ريال للتحول من مرحلة "الاحتياج إلى الإنتاج"

"نفع" الخيرية تطلق مشروعًا لتأهيل مهارات الأسر المنتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشنت جمعية "نفع" الخيرية بجدة برنامجها لدعم تأهيل مهارات الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن جهود الجمعية لتحويل مستفيديها من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج من أجل النهوض بالأسر المحتاجة وتمكينها من خلال وسائل وأدوات إنتاج قادرة على تحويل هذه الأسر من معتمدة  بشكل كامل على الجمعية إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها من خلال عدة مشروعات تختص بالنساء منها: فن التجميل، تصفيف الشعر، فن الكروشيه، التطريز والحياكة، تصنيع السجاد، الرسم على الزجاج، فن الديكوباج، والتصوير الفوتوغرافي، ودورة الصلصال، بالإضافة إلى دعم مهاراتهن بالحاسب الآلي، والإنجليزي.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل ضمن أهدافها على تأهيل الأسر المستفيدة من خدماتها بالإضافة إلى الأيتام ، موضحًا أن الجمعية تواصل تنفيذ برنامجها المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة لتعزيز مهارات تدريب أبناء الأسر المحتاجة وأبناء السجناء والأيتام المسجلين لدى الجمعية بحيث تؤهلهم للعمل الحر أو التوظيف والاندماج في سوق العمل ، بهدف تعزيز جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمساهمة الفعّالة في خدمة الوطن سعيًا لتحقيق الرؤية (2030).

وأوضح "الزهراني" أن عدد الأسر التي بدأت الجمعية في تأهيلها ضمن المشروع (30) أسرة ، مؤكدًا أن الجمعية تطمح لمواصلة نمو المشروع من خلال استقطاب أكبر عددٍ من الأسر المحتاجة للانضمام إليه من أجل تحويلهم إلى أسر منتجة قادرة على الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على إنتاجهن ، وتوفير فرص عمل شريفة.

وأكد أن "القسم النسائي" بالجمعية سيعمل على تطوير هذه الخدمات بتحويل الخريجات من البرنامج إلى أسر ريادية ، مشيرًا إلى أنه يتم منح الخريجة بتقدير ممتاز مبلغ (4) آلاف ريال ، و(3) آلاف ريال لمن تحصل على تقدير جيد جدًا ، فيما يتم مكافأة الحاصلة على جيد بمبلغ ألفي ريال.

وكشف أن الجمعية ستدعم كل أسرة ترغب في فتح مشروعها الصغير بمبلغ (عشرين) ألف ريال، بالإضافة إلى فتح باب التعاون مع "معهد ريادة الأعمال الوطني للبنات بجدة" لدعمهن لافتتاح مشروعات خاصة ، داعيًا جميع الجهات ذات العلاقة إلى دعم توجه الجمعية في هذا المشروع.

يُذكر أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات التي استطاعت أن تحقق نجاحات متواصلة في مجالات العمل الخيري والتنموي حيث يستفيد من خدماتها المتنوعة حتى اليوم (1830) أسرة ، كما تشرف الجمعية هذا العام الدراسي على  (3444) طالبًا وطالبة في جميع مراحل التعليم العام ، منهم (1240) يتيمًا ويتيمة ، فيما يبلغ عدد أبناء أسر الأرامل والمطلقات وأبناء السجناء (2204) طالب وطالبة.

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