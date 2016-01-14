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"نفع" توقع شراكتها المجتمعية مع المجلس البلدي بجدة

بهدف تعزيز المواطنة في نفوس الشباب

وقعت جمعية نفع الخيرية مذكرة عمل مشترك مع المجلس البلدي بجدة ، بهدف تعزيزو تحقيق الدور المنوط بالجمعية والمجلس حيال تفعيل المجال التوعوي في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع والسلوك العام في الحفاظ على المرافق العامة وما يماثلها.

كما تهدف إلى توسيع إطار المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن بما يحقق الدور الايجابي في الخدمات البلدية لأقصى حد ممكن والى اكبر شريحة بالمجتمع بالإضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع .

ونوه مدير عام الجمعية وممثلها في توقيع المذكرة، سعيد بن إبراهيم الزهراني، بدور المجلس البلدي في محافظة جدة في تذليل العقبات أمام المواطنين، واستشعار أهمية الدور التنموي، و نشر الوعي بين أفراد المجتمع، و ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمشاركة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت من خلال هذه المذكرة على تنمية مجال الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية لدى منسوبيها من خلال برامج "تبادل الخبرات" في مجال العمل الخدمي، وحماية الممتلكات العامة، وكل ما من شانه تأصيل دورهما الكامل في خدمة الأعمال الخيرية ، والمساهمة في حل بعض السلبيات الصادرة من بعض مرتادي الحدائق العامة والممشى الرياضي التي تقيمها الأمانة للحفاظ عليها.

وتابع: وكذلك نشر الثقافة الاجتماعية في المحافظة على المتملكات العامة من خلال العمل التطوعي ، بالإضافة إلى تسهيل دور الجمعية فيما يخص دورها التوعوي باستخدام "لوحات الإعلانات" لنشر ثقافة حماية مقدرات الوطن.

وأضاف "الزهراني" أن هذه المذكرة تحقيق تعاون الطرفين في مجال الدورات والأنشطة اللامنهجية وتنمية القدرات والمهارات وتعزيز المواطنة في نفوس الشباب وإقامة البرامج الهادفة إلى حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة ، و دعم وتنفيذ المشاريع الخيرية المختصة بالشباب ، وتعزيز العمل الخيري والخدمي والمجتمعي في ما يخدم البرامج الشبابية، ودعم ورش العمل حول التجارب المتميزة في العمل خاصة في مجال الشباب لهدف تشجيع التجارب الرائدة والعمل التطوعي ونشرها، والتنسيق لإقامة معارض لبرامج وأنشطة الجمعية.
 

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"نفع" توقع شراكتها المجتمعية مع المجلس البلدي بجدة
سبق

وقعت جمعية نفع الخيرية مذكرة عمل مشترك مع المجلس البلدي بجدة ، بهدف تعزيزو تحقيق الدور المنوط بالجمعية والمجلس حيال تفعيل المجال التوعوي في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع والسلوك العام في الحفاظ على المرافق العامة وما يماثلها.

كما تهدف إلى توسيع إطار المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن بما يحقق الدور الايجابي في الخدمات البلدية لأقصى حد ممكن والى اكبر شريحة بالمجتمع بالإضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع .

ونوه مدير عام الجمعية وممثلها في توقيع المذكرة، سعيد بن إبراهيم الزهراني، بدور المجلس البلدي في محافظة جدة في تذليل العقبات أمام المواطنين، واستشعار أهمية الدور التنموي، و نشر الوعي بين أفراد المجتمع، و ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمشاركة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت من خلال هذه المذكرة على تنمية مجال الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية لدى منسوبيها من خلال برامج "تبادل الخبرات" في مجال العمل الخدمي، وحماية الممتلكات العامة، وكل ما من شانه تأصيل دورهما الكامل في خدمة الأعمال الخيرية ، والمساهمة في حل بعض السلبيات الصادرة من بعض مرتادي الحدائق العامة والممشى الرياضي التي تقيمها الأمانة للحفاظ عليها.

وتابع: وكذلك نشر الثقافة الاجتماعية في المحافظة على المتملكات العامة من خلال العمل التطوعي ، بالإضافة إلى تسهيل دور الجمعية فيما يخص دورها التوعوي باستخدام "لوحات الإعلانات" لنشر ثقافة حماية مقدرات الوطن.

وأضاف "الزهراني" أن هذه المذكرة تحقيق تعاون الطرفين في مجال الدورات والأنشطة اللامنهجية وتنمية القدرات والمهارات وتعزيز المواطنة في نفوس الشباب وإقامة البرامج الهادفة إلى حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة ، و دعم وتنفيذ المشاريع الخيرية المختصة بالشباب ، وتعزيز العمل الخيري والخدمي والمجتمعي في ما يخدم البرامج الشبابية، ودعم ورش العمل حول التجارب المتميزة في العمل خاصة في مجال الشباب لهدف تشجيع التجارب الرائدة والعمل التطوعي ونشرها، والتنسيق لإقامة معارض لبرامج وأنشطة الجمعية.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
04:35 PM
بهدف تعزيز المواطنة في نفوس الشباب

"نفع" توقع شراكتها المجتمعية مع المجلس البلدي بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت جمعية نفع الخيرية مذكرة عمل مشترك مع المجلس البلدي بجدة ، بهدف تعزيزو تحقيق الدور المنوط بالجمعية والمجلس حيال تفعيل المجال التوعوي في تنمية وتطوير ثقافة المجتمع والسلوك العام في الحفاظ على المرافق العامة وما يماثلها.

كما تهدف إلى توسيع إطار المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن بما يحقق الدور الايجابي في الخدمات البلدية لأقصى حد ممكن والى اكبر شريحة بالمجتمع بالإضافة إلى تطوير ثقافة المجتمع .

ونوه مدير عام الجمعية وممثلها في توقيع المذكرة، سعيد بن إبراهيم الزهراني، بدور المجلس البلدي في محافظة جدة في تذليل العقبات أمام المواطنين، واستشعار أهمية الدور التنموي، و نشر الوعي بين أفراد المجتمع، و ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمشاركة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت من خلال هذه المذكرة على تنمية مجال الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية لدى منسوبيها من خلال برامج "تبادل الخبرات" في مجال العمل الخدمي، وحماية الممتلكات العامة، وكل ما من شانه تأصيل دورهما الكامل في خدمة الأعمال الخيرية ، والمساهمة في حل بعض السلبيات الصادرة من بعض مرتادي الحدائق العامة والممشى الرياضي التي تقيمها الأمانة للحفاظ عليها.

وتابع: وكذلك نشر الثقافة الاجتماعية في المحافظة على المتملكات العامة من خلال العمل التطوعي ، بالإضافة إلى تسهيل دور الجمعية فيما يخص دورها التوعوي باستخدام "لوحات الإعلانات" لنشر ثقافة حماية مقدرات الوطن.

وأضاف "الزهراني" أن هذه المذكرة تحقيق تعاون الطرفين في مجال الدورات والأنشطة اللامنهجية وتنمية القدرات والمهارات وتعزيز المواطنة في نفوس الشباب وإقامة البرامج الهادفة إلى حماية الشباب من الأفكار المنحرفة والمعتقدات الضالة ، و دعم وتنفيذ المشاريع الخيرية المختصة بالشباب ، وتعزيز العمل الخيري والخدمي والمجتمعي في ما يخدم البرامج الشبابية، ودعم ورش العمل حول التجارب المتميزة في العمل خاصة في مجال الشباب لهدف تشجيع التجارب الرائدة والعمل التطوعي ونشرها، والتنسيق لإقامة معارض لبرامج وأنشطة الجمعية.
 

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