النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

3 نقاط تميّز في ميزانية 2017.. زيادة المصروفات والواردات غير النفطية وتقليص العجز

تنوعت نقاط القوّة في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، والتي جاءت بفارق عن الميزانية السابقة، وخالفت التوقعات والتنبؤات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديداً من تأرجح ملحوظ.
 
زيادة مصروفات
خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لدعم حركة التنمية، كما أعلنت هذه المرة في ميزانيتها التي تفوق العام الماضي، وتقدّر بـ٨٩٠ ملياراً، وتزيد عن الميزانية السابقة للعام المالي ٢٠١٦ التي كانت تقدّر بـ ٨٢٥ مليار ريال سعودي، بالمخالفة للتوقعات والتنبؤات والمخاوف على اقتصاد المملكة، وجاء ذلك تأكيداً على قوّة ومتانة اقتصاديّة تتميّز بها المملكة.
 
ويأتي ذلك التقدم دعماً لتحقيق متطلبات المواطنين، وللرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة جوانبها، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطنين.
 
زيادة الواردات غير النفطيّة
تميّزت ميزانية ٢٠١٧ بتوقعات زيادة الإيرادات غير النفطية إلى ٢١٢ مليار ريال سعودي، أي بزيادة عن العام المالي الماضي الذي كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١٩٩ ملياراً، فيما تميزت أيضاً بارتفاع الواردات النفطية إلى ٤٨٠ ملياراً بعدما كانت الواردات النفطية في العام الماضي ٣٢٩ مليار ريال سعودي.
 
ويشكل زيادة الواردات غير النفطيّة تفاؤلاً ببداية المرحلة المقبلة، وهي عدم الاعتماد على النفط، فيما أعد الكثيرون أن هذا التقدم في الواردات غير النفطية محل تفاؤل.
 
تقليص العجز المتوقع
شكل العجز في الميزانية المعلنة لعام ٢٠١٧، ١٩٨ مليار ريال تقلّصاً ملحوظاً بعدما كان عجز الميزانية في العام الماضي نحو ٢٧٩ ملياراً، وهو الفارق الذي يميّز ميزانية العام القادم عن ميزانيّة العام الماضي ٢٠١٦.
 
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ 2017م ويتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 نقاط تميّز في ميزانية 2017.. زيادة المصروفات والواردات غير النفطية وتقليص العجز
سبق
تنوعت نقاط القوّة في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، والتي جاءت بفارق عن الميزانية السابقة، وخالفت التوقعات والتنبؤات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديداً من تأرجح ملحوظ.
 
زيادة مصروفات
خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لدعم حركة التنمية، كما أعلنت هذه المرة في ميزانيتها التي تفوق العام الماضي، وتقدّر بـ٨٩٠ ملياراً، وتزيد عن الميزانية السابقة للعام المالي ٢٠١٦ التي كانت تقدّر بـ ٨٢٥ مليار ريال سعودي، بالمخالفة للتوقعات والتنبؤات والمخاوف على اقتصاد المملكة، وجاء ذلك تأكيداً على قوّة ومتانة اقتصاديّة تتميّز بها المملكة.
 
ويأتي ذلك التقدم دعماً لتحقيق متطلبات المواطنين، وللرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة جوانبها، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطنين.
 
زيادة الواردات غير النفطيّة
تميّزت ميزانية ٢٠١٧ بتوقعات زيادة الإيرادات غير النفطية إلى ٢١٢ مليار ريال سعودي، أي بزيادة عن العام المالي الماضي الذي كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١٩٩ ملياراً، فيما تميزت أيضاً بارتفاع الواردات النفطية إلى ٤٨٠ ملياراً بعدما كانت الواردات النفطية في العام الماضي ٣٢٩ مليار ريال سعودي.
 
ويشكل زيادة الواردات غير النفطيّة تفاؤلاً ببداية المرحلة المقبلة، وهي عدم الاعتماد على النفط، فيما أعد الكثيرون أن هذا التقدم في الواردات غير النفطية محل تفاؤل.
 
تقليص العجز المتوقع
شكل العجز في الميزانية المعلنة لعام ٢٠١٧، ١٩٨ مليار ريال تقلّصاً ملحوظاً بعدما كان عجز الميزانية في العام الماضي نحو ٢٧٩ ملياراً، وهو الفارق الذي يميّز ميزانية العام القادم عن ميزانيّة العام الماضي ٢٠١٦.
 
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ 2017م ويتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال.
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
12:20 AM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
02:34 AM

3 نقاط تميّز في ميزانية 2017.. زيادة المصروفات والواردات غير النفطية وتقليص العجز

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
9,090

تنوعت نقاط القوّة في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، والتي جاءت بفارق عن الميزانية السابقة، وخالفت التوقعات والتنبؤات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديداً من تأرجح ملحوظ.
 
زيادة مصروفات
خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لدعم حركة التنمية، كما أعلنت هذه المرة في ميزانيتها التي تفوق العام الماضي، وتقدّر بـ٨٩٠ ملياراً، وتزيد عن الميزانية السابقة للعام المالي ٢٠١٦ التي كانت تقدّر بـ ٨٢٥ مليار ريال سعودي، بالمخالفة للتوقعات والتنبؤات والمخاوف على اقتصاد المملكة، وجاء ذلك تأكيداً على قوّة ومتانة اقتصاديّة تتميّز بها المملكة.
 
ويأتي ذلك التقدم دعماً لتحقيق متطلبات المواطنين، وللرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة جوانبها، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطنين.
 
زيادة الواردات غير النفطيّة
تميّزت ميزانية ٢٠١٧ بتوقعات زيادة الإيرادات غير النفطية إلى ٢١٢ مليار ريال سعودي، أي بزيادة عن العام المالي الماضي الذي كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١٩٩ ملياراً، فيما تميزت أيضاً بارتفاع الواردات النفطية إلى ٤٨٠ ملياراً بعدما كانت الواردات النفطية في العام الماضي ٣٢٩ مليار ريال سعودي.
 
ويشكل زيادة الواردات غير النفطيّة تفاؤلاً ببداية المرحلة المقبلة، وهي عدم الاعتماد على النفط، فيما أعد الكثيرون أن هذا التقدم في الواردات غير النفطية محل تفاؤل.
 
تقليص العجز المتوقع
شكل العجز في الميزانية المعلنة لعام ٢٠١٧، ١٩٨ مليار ريال تقلّصاً ملحوظاً بعدما كان عجز الميزانية في العام الماضي نحو ٢٧٩ ملياراً، وهو الفارق الذي يميّز ميزانية العام القادم عن ميزانيّة العام الماضي ٢٠١٦.
 
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ 2017م ويتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,485
1200

1200

17 ديسمبر
5,389
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,762
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,099

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة