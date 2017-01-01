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نواف بن سعد: هذا الشخص أساء لنادينا.. والحمد لله أنه لم يكسب الانتخابات

أكد أنهم لن يجددوا مع لاعبيهم بمبالغ فلكية

قدَّم الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، التهنئة لعادل عزت بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: "أبارك للدكتور عادل عزت وفريقه الفوز المستحق في الانتخابات، ونطالبه بتلافي سلبيات الاتحاد السابق، والعمل على استمرار الإيجابيات السابقة".

وعن صوت نادي الهلال قال: "صوتنا ذهب لمن يستحقه، ونحن قلنا سابقًا هناك شخص لن نصوت له، والحمد لله أنه لم يكسب، مع احترامي له على المستوى الشخصي، لكنه أساء لنادي الهلال، ومن يُسئ لنادينا فلن نصوت له. وأنا أقصد هنا سلمان المالك".

وكشف نواف بن سعد أن أول اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم هو تياجو ألفيس.

وقال: "سيكون تياجو ألفيس أول اللاعبين الذين سيتركون النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن سيحضر مكانه سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة".

وكشف أن الفرج وسالم لاعبان مهمان، وقال: في عصر الاحتراف علينا تقديم العروض، ونتمنى التجديد لهما، ولكن لن ندفع مبالغ فلكية.

وعن مباراة التعاون قال: نستحق الفوز، وكان بالإمكان أن تكون النتيجة أكبر، لكن عمومًا الحمد لله نحن ما زلنا في الصدارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نواف بن سعد: هذا الشخص أساء لنادينا.. والحمد لله أنه لم يكسب الانتخابات
سبق

قدَّم الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، التهنئة لعادل عزت بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: "أبارك للدكتور عادل عزت وفريقه الفوز المستحق في الانتخابات، ونطالبه بتلافي سلبيات الاتحاد السابق، والعمل على استمرار الإيجابيات السابقة".

وعن صوت نادي الهلال قال: "صوتنا ذهب لمن يستحقه، ونحن قلنا سابقًا هناك شخص لن نصوت له، والحمد لله أنه لم يكسب، مع احترامي له على المستوى الشخصي، لكنه أساء لنادي الهلال، ومن يُسئ لنادينا فلن نصوت له. وأنا أقصد هنا سلمان المالك".

وكشف نواف بن سعد أن أول اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم هو تياجو ألفيس.

وقال: "سيكون تياجو ألفيس أول اللاعبين الذين سيتركون النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن سيحضر مكانه سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة".

وكشف أن الفرج وسالم لاعبان مهمان، وقال: في عصر الاحتراف علينا تقديم العروض، ونتمنى التجديد لهما، ولكن لن ندفع مبالغ فلكية.

وعن مباراة التعاون قال: نستحق الفوز، وكان بالإمكان أن تكون النتيجة أكبر، لكن عمومًا الحمد لله نحن ما زلنا في الصدارة.

01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
01:32 AM
أكد أنهم لن يجددوا مع لاعبيهم بمبالغ فلكية

نواف بن سعد: هذا الشخص أساء لنادينا.. والحمد لله أنه لم يكسب الانتخابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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49,954

قدَّم الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، التهنئة لعادل عزت بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال: "أبارك للدكتور عادل عزت وفريقه الفوز المستحق في الانتخابات، ونطالبه بتلافي سلبيات الاتحاد السابق، والعمل على استمرار الإيجابيات السابقة".

وعن صوت نادي الهلال قال: "صوتنا ذهب لمن يستحقه، ونحن قلنا سابقًا هناك شخص لن نصوت له، والحمد لله أنه لم يكسب، مع احترامي له على المستوى الشخصي، لكنه أساء لنادي الهلال، ومن يُسئ لنادينا فلن نصوت له. وأنا أقصد هنا سلمان المالك".

وكشف نواف بن سعد أن أول اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم هو تياجو ألفيس.

وقال: "سيكون تياجو ألفيس أول اللاعبين الذين سيتركون النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن سيحضر مكانه سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة".

وكشف أن الفرج وسالم لاعبان مهمان، وقال: في عصر الاحتراف علينا تقديم العروض، ونتمنى التجديد لهما، ولكن لن ندفع مبالغ فلكية.

وعن مباراة التعاون قال: نستحق الفوز، وكان بالإمكان أن تكون النتيجة أكبر، لكن عمومًا الحمد لله نحن ما زلنا في الصدارة.

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