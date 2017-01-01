"نور الدين": الملك سلمان قاد المملكة بعين الدراية والمهارة فهو قائدٌ ذكي وبطلٌ باسل

أكد تصديه للموجات ومواجهته الزعزعة وأثر في القرار الدولي

أكد إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس "نور الدين محمد طويل"؛ أنَّ المملكة العربية السعودية تشهد تطورًا ملموسًا منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، في جميع المجالات. وقال لـ"سبق": "اليوم تمر علينا الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، قيادة المملكة بعين الدراية والمهارة، فالملك سلمان بن عبد العزيز عاصر والده - المغفور له بإذن الله- ثم إخوانه الملوك السابقين -رحمهم الله- في تطوير مدينة الرياض لتكون إحدى عواصم العالم حضاريًّا، وإذا كان هذا العهد الميمون الذي تعيشه المملكة بقيادة سلمان الخير يشهد تقدمًا ونموًّا في المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية ليؤكد للقاصي والداني ذكاء القائد العظيم وخبرة البطل الباسل.



وبيَّن أنَّ الموجات التي تواجهها المنطقة التي تسعى لزعزعة أمنها؛ فهو في الصدارة في التصدي لها، ويتجلى ذلك في "عاصفة الحزم" لإعادة الشرعية في اليمن، ومساندة ودعم القضية السورية ماديًّا ومعنويًّا.



وأضاف: "المملكة العربية السعودية راعية السلام العالمي، تتبنى منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرّف والإرهاب، أصبحت من الدول التي لها تأثير في القرار الدولي".



وسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز"، وولي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".