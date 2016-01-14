"نوكيا" تصرُّ على منافسة الكِبار بهاتف جديد فبراير المقبل

ستدعمه بمعالج خارق وكاميرا خلفية 24 ميجابيكسل

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "نوكيا" الفنلندية، بالتعاون مع شركة "إتش دي إم"، تنوي إطلاق ثاني هواتفها الذكية "نوكيا 8 سوبريم"، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوّال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية فبراير المقبل.

وكانت "نوكيا" قد أعلنت عودتها إلى سوق الهواتف الذكية، قبل أيام قليلة، بإطلاقها هاتفها الذكي الأول "نوكيا 6" بإمكانات قياسية وسعر زهيد.

وأشارت تقارير عديدة إلى المواصفات المسرّبة لهاتف "نوكيا 8 سوبريم"، الذي دعمته بمجموعة من الميزات والتقنيات المتقدمة، التي تمكنه من منافسة الكِبار، على حد قول موقع "تيك وورم" التقني المتخصّص.

ومن المتوقع أن تدعم الشركة الفنلندية هاتفها بمعالج خارق من نوع "سنابدراجون 835" ثماني النواة بتردّد 2 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات من نوع "أدرينو 530".

كما ستزوّد "نوكيا" هاتفها بشاشة لمسية بقياس 5.7 بوصة من نوع "سوبر أموليد" بتقنية "كواد إتش دي" بمعدل 1440×2560 بيكسل.

وستطرح الجهاز أيضاً بسعتَي تخزين الأولى 64 جيجابايت، والثانية 128 جيجابايت، ويمكن توسعة النوعين ببطاقات ذاكرة حتى 256 جيجابايت.

وستطرح الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد نوجه"، الذي سيعمل بنسخة منقحة من قِبل "نوكيا"، التي ستطلق عليها "زد لانشر"، التي تقدم إمكانات أفضل من نسخة أندرويد التقليدية.

وستدعم "نوكيا 8" أيضاً بكاميرا خلفية بدقة عرض 24 ميجابيكسل، ذات قدرات تصوير خرافية لمُحبي الصور الرياضية خاصّة؛ بسبب دعمها بتقنية "أو آي إس" لتحقيق الاستقرار للصور البصرية، وتقنية "إي آي إس" في الكاميرا الأمامية، التي ستصبح دقة تصويرها 12 ميجابيكسل.

وستزوّد الشركة الهاتف بتقنية مقاومة الماء والغبار المتميزة "آي بي 68"، ومستشعر لبصمة الأصابع، ومستشعرات للتعرُّف على الوجه بالكاميرا الأمامية.

ومن المتوقع أن تطرح "إتش دي إم" نسخة اقتصادية من "نوكيا 8" أرخص في السعر، ولكن سيتم دعمها بمعالج "سنابدراجون 821".