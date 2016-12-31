نيابة عن ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير

لجياد الإنتاج المحلي والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله-، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، الذي خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

ولدى وصول أمير الرياض كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع .

وبعد أن أخذ مكانة في الحفل عزف السلام الملكي وبدأ السباق.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم أمير منطقة الرياض كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج المحلي للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد فوز الخيل "ابن النفيس" لأسطبل أبناء الملك عبدالله -رحمه الله-.

كما سلّم الأمير فيصل بن بندر عقب نهاية الشوط العاشر كأس سمو ولي العهد للخيل المستورد لسلطان بن فيحان المنديل، المشرف الإداري على أسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد فوز الجواد " مورنينق ووتش" لأسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد.

