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"نيس" يُغري الهلاليين: 5 ملايين يورو للتوقيع مع "إدواردو"

قالت صحيفة "madeinfoot"، الفرنسية إن نادي نيس الناشط في دوري الدرجة الأولى هناك في فرنسا، والذي ينافس على اللقب هذا الموسم قد تقدم بعرض جديد لنادي الهلال لأجل ضم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي ينتهي تعاقده مع الزعيم نهاية الموسم القادم علماً بأن تلك المحاولة ليست الأولى من قبل النادي الفرنسي . 
 
وتقدم النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي السابق بعرض لضم اللاعب إلا أن إدارة الهلال رفضت التفريط في لاعبها الذي يحل حالياً ثاني هدافي الفريق برصيد ستة أهداف في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين خلف ابن جلدته ليو بونانيني الذي يملك سبعة أهداف . 
 
وبحسب ما نقلت الصحف الفرنسية، فإن إدارة النادي الفرنسي عرضت على نظيرتها في الهلال مبلغ 5 ملايين يورو لشراء بطاقة اللاعب الذي كان قد انضم للهلال في موسم 2015- 2016 لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي نيس الفرنسي الذي كان يلعب على سبيل الإعارة قادماً من بورتو البرتغالي .
 
وقالت الصحيفة إنها تتوقع رفض الهلال للعرض حيث يرى النادي أن اللاعب لا يقل سعره عن 8 ملايين يورو.
وكان اللاعب هدافاً للنادي الفرنسي برصيد 10 أهداف قبل انتقاله للهلال كما حقق رقماً قياسياً في الدوري الفرنسي بعدما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مع فريقه ضد جانجان في الدوري في أكتوبر من عام 2014 . 
 
 

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"نيس" يُغري الهلاليين: 5 ملايين يورو للتوقيع مع "إدواردو"
سبق

قالت صحيفة "madeinfoot"، الفرنسية إن نادي نيس الناشط في دوري الدرجة الأولى هناك في فرنسا، والذي ينافس على اللقب هذا الموسم قد تقدم بعرض جديد لنادي الهلال لأجل ضم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي ينتهي تعاقده مع الزعيم نهاية الموسم القادم علماً بأن تلك المحاولة ليست الأولى من قبل النادي الفرنسي . 
 
وتقدم النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي السابق بعرض لضم اللاعب إلا أن إدارة الهلال رفضت التفريط في لاعبها الذي يحل حالياً ثاني هدافي الفريق برصيد ستة أهداف في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين خلف ابن جلدته ليو بونانيني الذي يملك سبعة أهداف . 
 
وبحسب ما نقلت الصحف الفرنسية، فإن إدارة النادي الفرنسي عرضت على نظيرتها في الهلال مبلغ 5 ملايين يورو لشراء بطاقة اللاعب الذي كان قد انضم للهلال في موسم 2015- 2016 لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي نيس الفرنسي الذي كان يلعب على سبيل الإعارة قادماً من بورتو البرتغالي .
 
وقالت الصحيفة إنها تتوقع رفض الهلال للعرض حيث يرى النادي أن اللاعب لا يقل سعره عن 8 ملايين يورو.
وكان اللاعب هدافاً للنادي الفرنسي برصيد 10 أهداف قبل انتقاله للهلال كما حقق رقماً قياسياً في الدوري الفرنسي بعدما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مع فريقه ضد جانجان في الدوري في أكتوبر من عام 2014 . 
 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:48 PM

"نيس" يُغري الهلاليين: 5 ملايين يورو للتوقيع مع "إدواردو"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "madeinfoot"، الفرنسية إن نادي نيس الناشط في دوري الدرجة الأولى هناك في فرنسا، والذي ينافس على اللقب هذا الموسم قد تقدم بعرض جديد لنادي الهلال لأجل ضم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي ينتهي تعاقده مع الزعيم نهاية الموسم القادم علماً بأن تلك المحاولة ليست الأولى من قبل النادي الفرنسي . 
 
وتقدم النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي السابق بعرض لضم اللاعب إلا أن إدارة الهلال رفضت التفريط في لاعبها الذي يحل حالياً ثاني هدافي الفريق برصيد ستة أهداف في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين خلف ابن جلدته ليو بونانيني الذي يملك سبعة أهداف . 
 
وبحسب ما نقلت الصحف الفرنسية، فإن إدارة النادي الفرنسي عرضت على نظيرتها في الهلال مبلغ 5 ملايين يورو لشراء بطاقة اللاعب الذي كان قد انضم للهلال في موسم 2015- 2016 لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي نيس الفرنسي الذي كان يلعب على سبيل الإعارة قادماً من بورتو البرتغالي .
 
وقالت الصحيفة إنها تتوقع رفض الهلال للعرض حيث يرى النادي أن اللاعب لا يقل سعره عن 8 ملايين يورو.
وكان اللاعب هدافاً للنادي الفرنسي برصيد 10 أهداف قبل انتقاله للهلال كما حقق رقماً قياسياً في الدوري الفرنسي بعدما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مع فريقه ضد جانجان في الدوري في أكتوبر من عام 2014 . 
 
 

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