هذا الرجل خسر 1.4 مليار دولار في 24 ساعة

فقَدَ أغنى رجل في اليابان، تاداشي ياناي، نحو 1.4 مليار دولار من ثروته مؤخراً، بعدما هبطت أسهم شركته المتخصصة في تجارة الملابس بشكل كبير.

ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات حول العالم، فقد هبطت أسهم شركة "يوني كلو" بنسبة 6.7 في المائة في 24 ساعة فقط، ليعاني أسوأ خسارة وسط الأثرياء الـ 500 الموجودين في قائمة المؤشر.

وتسببت خسارة ياناي، التي تقدّر ثروته بـ 17 مليار دولار، في هبوطه 6 مراكز، ليحتل المرتبة 44 على قائمة أثرياء العالم.

ووفق "سكاي نيوز" ألقت الشركة، التي افتتحت أول متاجرها عام 1984 في هيروشيما، باللائمة على الطقس الدافئ غير المعتاد في ديسمبر الماضي في اليابان، مما سبب تراجعاً واضحاً في مبيعات الملابس الشتوية.