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هذا ما عثرت عليه السلطات التركية في منزل قاتل السفير

التحقيقات مستمرة والجميع اعتقده الحارس الشخصي له

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفّذت عمليات تفتيش بمنزل مولود مرت الطنطاش، منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، لافتة إلى أنها عثرت على كتب عن تنظيم "القاعدة" ومنظمة فتح الله غولن.

وكشفت السلطات التركية في وقت سابق عن أن القاتل هو "شاب تركي في الثانية والعشرين من عمره، كان عضواً في شرطة مكافحة الشغب، وهذا يفسّر سبب تمكّنه من التعامل مع السلاح بشكل جيد، كما ظهر في الفيديو المروع، وهذا قد يفسّر أيضاً سبب تمكّنه من التسلل عبر الحشود دون الانتباه إليه".

وقُتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في أنقرة، الاثنين، خلال افتتاح معرض فني، وتمكّن الأمن التركي من قتل المهاجم.

وتم قتل الإرهابي بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة التركية أثناء عملية إلقاء القبض عليه بعدما دخل إلى المبنى، الذي أقيم فيه المعرض، مبدياً بطاقة شرطي، مرتدياً بدلة رسمية مع ربطة عنق، حيث اعتبره الجميع حارس السفير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هذا ما عثرت عليه السلطات التركية في منزل قاتل السفير
سبق

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفّذت عمليات تفتيش بمنزل مولود مرت الطنطاش، منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، لافتة إلى أنها عثرت على كتب عن تنظيم "القاعدة" ومنظمة فتح الله غولن.

وكشفت السلطات التركية في وقت سابق عن أن القاتل هو "شاب تركي في الثانية والعشرين من عمره، كان عضواً في شرطة مكافحة الشغب، وهذا يفسّر سبب تمكّنه من التعامل مع السلاح بشكل جيد، كما ظهر في الفيديو المروع، وهذا قد يفسّر أيضاً سبب تمكّنه من التسلل عبر الحشود دون الانتباه إليه".

وقُتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في أنقرة، الاثنين، خلال افتتاح معرض فني، وتمكّن الأمن التركي من قتل المهاجم.

وتم قتل الإرهابي بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة التركية أثناء عملية إلقاء القبض عليه بعدما دخل إلى المبنى، الذي أقيم فيه المعرض، مبدياً بطاقة شرطي، مرتدياً بدلة رسمية مع ربطة عنق، حيث اعتبره الجميع حارس السفير.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:30 AM
التحقيقات مستمرة والجميع اعتقده الحارس الشخصي له

هذا ما عثرت عليه السلطات التركية في منزل قاتل السفير

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
49
173,932

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفّذت عمليات تفتيش بمنزل مولود مرت الطنطاش، منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، لافتة إلى أنها عثرت على كتب عن تنظيم "القاعدة" ومنظمة فتح الله غولن.

وكشفت السلطات التركية في وقت سابق عن أن القاتل هو "شاب تركي في الثانية والعشرين من عمره، كان عضواً في شرطة مكافحة الشغب، وهذا يفسّر سبب تمكّنه من التعامل مع السلاح بشكل جيد، كما ظهر في الفيديو المروع، وهذا قد يفسّر أيضاً سبب تمكّنه من التسلل عبر الحشود دون الانتباه إليه".

وقُتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في أنقرة، الاثنين، خلال افتتاح معرض فني، وتمكّن الأمن التركي من قتل المهاجم.

وتم قتل الإرهابي بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة التركية أثناء عملية إلقاء القبض عليه بعدما دخل إلى المبنى، الذي أقيم فيه المعرض، مبدياً بطاقة شرطي، مرتدياً بدلة رسمية مع ربطة عنق، حيث اعتبره الجميع حارس السفير.

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