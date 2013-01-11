تعرف على قائمة أعضاء مجالس الاتحادات الرياضية المنتخبين والمعينين

نسبة اللاعبين السابقين 30 % وأصحاب الخبرات المتنوعة 70 %

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أسماء أعضاء مجالس الاتحادات الرياضية المنتخبين والمعينين.

وتفصيلا اصدر رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قراراً بتعيين 50% من اعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية للدورة الأولمبية الجديدة 2017-2020م لينضموا لزملائهم الذين فازوا بالانتخابات التي جرت نهاية سبتمبر الماضي لتكتمل بذلك مجالس الاتحادات الرياضية وتبدأ في ممارسة اعمالها.

وبلغت نسبة اللاعبين السابقين الذين تم تعيينهم كأعضاء لمجالس الإدارة 30% وهي النسبة الأكبر من ضمن الخبرات التي تم تعيينها، فيما ضمت النسبة المتبقيه عدداً من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تملك خبرات في مجالات متعددة منها التدريب والتحكيم والتسويق اضافة لمجالات اخرى لضمان تعدد التخصصات في تلك المجالس لتكون قادرة على تسيير اعمال الاتحادات الرياضية وتغطية كافة احتياجاتها وفق استراتيجية اللجنة الاولمبية العربية السعودية لتحقيق الاهداف الطموحة والتي من ابرزها هدف ذهب 2022م.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن نهاية الشهر الماضي أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية.

وجاءت القوائم كالتالي: