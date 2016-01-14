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هذه هي صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي

لديه سجل سوابق .. واتهمه "الادعاء العام" بالضرب والقتل

عرضت قناة "إم بي سي نيوز" الأمريكية، في تقرير لها  صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ واسمه كولن أوبزورن؛ الذي أظهرت تحريات الشرطة الأمريكية، أن لديه سجلاً من السوابق.

 

وبحسب التقرير اتهمه "الادعاء العام" بالقتل والضرب القاتل لطالب جامعي سعودي في عيد الهالوين العام الماضي، وهي الجريمة التي اكتسبت اهتماماً دولياً.

وبحسب التقرير، فإن "وفاة النهدي؛ هزّت ليس فقط المدينة الصغيرة التي تقع في الغرب الأوسط التي وضعت الجامعة والحرم الجامعي والشرطة المحلية في حالة تأهب؛ بل أكثر من ذلك أثارت تساؤلات في أمريكا والخارج حول ما إذا كان الهجوم قد تمّ بدوافع عنصرية".

 

وصرحت القنصلية السعودية، للقناة بالقول: إنهم "مازالوا ينتظرون الأوراق الرسمية لتأكيد عملية الاعتقال؛ مؤكدةً أنها أرسلت محامياً بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث لمتابعة القضية".

 

ونقل التقرير أنه لم يُعرف بعد ما أسباب المشادة؟ بحسب شهود عيان، إلا أن أحد الشهود كشف أنه رأى القتيل النهدي؛ يرفع يديه عالياً؛ في إشارة إلى أنه لا يريد التورُّط في القتال، بينما رأى القاتل يتجه إليه ويسأله أعد ما قلته!

 

أحد الشهود وصف الحادثة بالقول إن القاتل كولن أوبزورن؛ وجّه ضربتين سريعتين بقوة إلى وجه النهدي؛ أوقعته أرضاً وهو ينزف، وبعدها بيوم تُوفي في المستشفى بسبب إصابة في الدماغ.

 

وتابع التقرير "هرب القاتل من المكان بسرعة، لكنه بعد ثلاثة أيام اتصل على الشرطة، وأبلغهم بأنه خائفٌ، وأنه يريد تسليم نفسه".

 

وقالت الجامعة عبر مستشارتها بوب ماير؛ في بيانٍ لها، الجمعة، بعد عملية الاعتقال "آمل أن يجلب هذا الاعتقال قدراً من السلام والراحة لعائلة حسين في المملكة العربية السعودية، لقد كانوا يعيشون في كابوس، لكن قلوبنا وصلواتنا متواصلة لهم".

 

وبحسب التقرير من المقرّر عقد جلسة المحكمة يوم الثلاثاء.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت أمس، بإعلان خبرٍ عاجلٍ عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على المجرم المتهم بقتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ وهي القضية التي هزّت المجتمعيْن السعودي والأمريكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه هي صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي
سبق

عرضت قناة "إم بي سي نيوز" الأمريكية، في تقرير لها  صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ واسمه كولن أوبزورن؛ الذي أظهرت تحريات الشرطة الأمريكية، أن لديه سجلاً من السوابق.

 

وبحسب التقرير اتهمه "الادعاء العام" بالقتل والضرب القاتل لطالب جامعي سعودي في عيد الهالوين العام الماضي، وهي الجريمة التي اكتسبت اهتماماً دولياً.

وبحسب التقرير، فإن "وفاة النهدي؛ هزّت ليس فقط المدينة الصغيرة التي تقع في الغرب الأوسط التي وضعت الجامعة والحرم الجامعي والشرطة المحلية في حالة تأهب؛ بل أكثر من ذلك أثارت تساؤلات في أمريكا والخارج حول ما إذا كان الهجوم قد تمّ بدوافع عنصرية".

 

وصرحت القنصلية السعودية، للقناة بالقول: إنهم "مازالوا ينتظرون الأوراق الرسمية لتأكيد عملية الاعتقال؛ مؤكدةً أنها أرسلت محامياً بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث لمتابعة القضية".

 

ونقل التقرير أنه لم يُعرف بعد ما أسباب المشادة؟ بحسب شهود عيان، إلا أن أحد الشهود كشف أنه رأى القتيل النهدي؛ يرفع يديه عالياً؛ في إشارة إلى أنه لا يريد التورُّط في القتال، بينما رأى القاتل يتجه إليه ويسأله أعد ما قلته!

 

أحد الشهود وصف الحادثة بالقول إن القاتل كولن أوبزورن؛ وجّه ضربتين سريعتين بقوة إلى وجه النهدي؛ أوقعته أرضاً وهو ينزف، وبعدها بيوم تُوفي في المستشفى بسبب إصابة في الدماغ.

 

وتابع التقرير "هرب القاتل من المكان بسرعة، لكنه بعد ثلاثة أيام اتصل على الشرطة، وأبلغهم بأنه خائفٌ، وأنه يريد تسليم نفسه".

 

وقالت الجامعة عبر مستشارتها بوب ماير؛ في بيانٍ لها، الجمعة، بعد عملية الاعتقال "آمل أن يجلب هذا الاعتقال قدراً من السلام والراحة لعائلة حسين في المملكة العربية السعودية، لقد كانوا يعيشون في كابوس، لكن قلوبنا وصلواتنا متواصلة لهم".

 

وبحسب التقرير من المقرّر عقد جلسة المحكمة يوم الثلاثاء.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت أمس، بإعلان خبرٍ عاجلٍ عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على المجرم المتهم بقتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ وهي القضية التي هزّت المجتمعيْن السعودي والأمريكي.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:34 AM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:19 PM
لديه سجل سوابق .. واتهمه "الادعاء العام" بالضرب والقتل

هذه هي صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي

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بندر الدوشي - واشنطن
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95,999

عرضت قناة "إم بي سي نيوز" الأمريكية، في تقرير لها  صورة قاتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ واسمه كولن أوبزورن؛ الذي أظهرت تحريات الشرطة الأمريكية، أن لديه سجلاً من السوابق.

 

وبحسب التقرير اتهمه "الادعاء العام" بالقتل والضرب القاتل لطالب جامعي سعودي في عيد الهالوين العام الماضي، وهي الجريمة التي اكتسبت اهتماماً دولياً.

وبحسب التقرير، فإن "وفاة النهدي؛ هزّت ليس فقط المدينة الصغيرة التي تقع في الغرب الأوسط التي وضعت الجامعة والحرم الجامعي والشرطة المحلية في حالة تأهب؛ بل أكثر من ذلك أثارت تساؤلات في أمريكا والخارج حول ما إذا كان الهجوم قد تمّ بدوافع عنصرية".

 

وصرحت القنصلية السعودية، للقناة بالقول: إنهم "مازالوا ينتظرون الأوراق الرسمية لتأكيد عملية الاعتقال؛ مؤكدةً أنها أرسلت محامياً بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث لمتابعة القضية".

 

ونقل التقرير أنه لم يُعرف بعد ما أسباب المشادة؟ بحسب شهود عيان، إلا أن أحد الشهود كشف أنه رأى القتيل النهدي؛ يرفع يديه عالياً؛ في إشارة إلى أنه لا يريد التورُّط في القتال، بينما رأى القاتل يتجه إليه ويسأله أعد ما قلته!

 

أحد الشهود وصف الحادثة بالقول إن القاتل كولن أوبزورن؛ وجّه ضربتين سريعتين بقوة إلى وجه النهدي؛ أوقعته أرضاً وهو ينزف، وبعدها بيوم تُوفي في المستشفى بسبب إصابة في الدماغ.

 

وتابع التقرير "هرب القاتل من المكان بسرعة، لكنه بعد ثلاثة أيام اتصل على الشرطة، وأبلغهم بأنه خائفٌ، وأنه يريد تسليم نفسه".

 

وقالت الجامعة عبر مستشارتها بوب ماير؛ في بيانٍ لها، الجمعة، بعد عملية الاعتقال "آمل أن يجلب هذا الاعتقال قدراً من السلام والراحة لعائلة حسين في المملكة العربية السعودية، لقد كانوا يعيشون في كابوس، لكن قلوبنا وصلواتنا متواصلة لهم".

 

وبحسب التقرير من المقرّر عقد جلسة المحكمة يوم الثلاثاء.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت أمس، بإعلان خبرٍ عاجلٍ عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على المجرم المتهم بقتل المبتعث السعودي حسين النهدي؛ وهي القضية التي هزّت المجتمعيْن السعودي والأمريكي.

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