هروب "موقوف" من "سجن الطائف" يستنفر الجهود الأمنية

​استغل انشغال رجال الأمن بالسجن في فض مُشاجرة داخل عنبره

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تحرياتها وبحثها عن مُتهم بعدما تمكن من الهرب من داخل أحد عنابر السجن العام بالطائف، فيما تكثفت الجهود الأمنية بحثًا عنه.



وتبين التفاصيل التي تكشفت لـ"سبق" أن مواطنًا اتهم بإطلاق النار على آخر وتسببه في وفاته دماغيًا في واقعة حدثت بينهما قبل نحو شهر تقريبًا، وبموجبها ضُبط المتهم وأُودع السجن العام بالطائف، إلا أنه استغل انشغال رجال الأمن داخل السجن فجرًا في فض مُشاجرة داخل العنبر الذي يُقيم فيه، وتسلل منه حتى وصل للسور، ومن ثم قفز عبره وهرب.



وتُتابع الجهات الأمنية مجريات البحث عنه حاليًا، وتعمل على ضبطه وإحضاره.

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