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هزائم متوالية وفرار للمليشيات من معقل قيادات الحوثي بـ "جوف اليمن"

الجيش أعلن إحكام السيطرة على سوق الاثنين صباح اليوم

منيت مليشيات الحوثي صباح اليوم بهزائم متتالية من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في قرى " آل منيف " و " أل عبدان " و " آل ردة " ومنطقة " السرحات" غرب مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، والتي تعد معقل قيادات الحوثي هناك .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف  عبدالله الأشرف اليوم السيطرة الكاملة على سوق " الإثنين " بمديرية المتون في محافظة الجوف - شمال شرق اليمن .

وكشفت مصادر إعلامية أن الهجوم بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت وأن قوات الجيش والمقاومة تقدمت إلى سوق الاثنين وأحكمت السيطرة عليه ، كما حررت القوات عدد من قرى المتون الواقعة بين السوق ومواقع الجيش في مزوية .

كما أكدت المصادر تحرك جبهة المصلوب المحادة للمتون بالإضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في الميمنة ما بين منطقتي المتون وحام .

وشهدت المواجهات سقوط عدد من القتلى والأسرى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى ١٥ أسير وصلوا من جبهة المتون إلى الحزم عاصمة المحافظة.

كما حررت قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية العشرات من المواطنين الذين تم احتجازهم منذ فترات في سجون المليشيات الخاصة بمديرية المتون.


 

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هزائم متوالية وفرار للمليشيات من معقل قيادات الحوثي بـ "جوف اليمن"
سبق

منيت مليشيات الحوثي صباح اليوم بهزائم متتالية من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في قرى " آل منيف " و " أل عبدان " و " آل ردة " ومنطقة " السرحات" غرب مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، والتي تعد معقل قيادات الحوثي هناك .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف  عبدالله الأشرف اليوم السيطرة الكاملة على سوق " الإثنين " بمديرية المتون في محافظة الجوف - شمال شرق اليمن .

وكشفت مصادر إعلامية أن الهجوم بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت وأن قوات الجيش والمقاومة تقدمت إلى سوق الاثنين وأحكمت السيطرة عليه ، كما حررت القوات عدد من قرى المتون الواقعة بين السوق ومواقع الجيش في مزوية .

كما أكدت المصادر تحرك جبهة المصلوب المحادة للمتون بالإضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في الميمنة ما بين منطقتي المتون وحام .

وشهدت المواجهات سقوط عدد من القتلى والأسرى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى ١٥ أسير وصلوا من جبهة المتون إلى الحزم عاصمة المحافظة.

كما حررت قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية العشرات من المواطنين الذين تم احتجازهم منذ فترات في سجون المليشيات الخاصة بمديرية المتون.


 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
07:23 PM
الجيش أعلن إحكام السيطرة على سوق الاثنين صباح اليوم

هزائم متوالية وفرار للمليشيات من معقل قيادات الحوثي بـ "جوف اليمن"

A A A
مشاري الحنتوشي - الرياض
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11,504

منيت مليشيات الحوثي صباح اليوم بهزائم متتالية من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في قرى " آل منيف " و " أل عبدان " و " آل ردة " ومنطقة " السرحات" غرب مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، والتي تعد معقل قيادات الحوثي هناك .

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف  عبدالله الأشرف اليوم السيطرة الكاملة على سوق " الإثنين " بمديرية المتون في محافظة الجوف - شمال شرق اليمن .

وكشفت مصادر إعلامية أن الهجوم بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت وأن قوات الجيش والمقاومة تقدمت إلى سوق الاثنين وأحكمت السيطرة عليه ، كما حررت القوات عدد من قرى المتون الواقعة بين السوق ومواقع الجيش في مزوية .

كما أكدت المصادر تحرك جبهة المصلوب المحادة للمتون بالإضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في الميمنة ما بين منطقتي المتون وحام .

وشهدت المواجهات سقوط عدد من القتلى والأسرى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى ١٥ أسير وصلوا من جبهة المتون إلى الحزم عاصمة المحافظة.

كما حررت قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية العشرات من المواطنين الذين تم احتجازهم منذ فترات في سجون المليشيات الخاصة بمديرية المتون.


 

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