"هزازي" للمرتبة السابعة بجزائية الرياض

تلقى الزميل الشيخ محمد بن علي هزازي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض.
"سبق" تهنئ الزميل هزازي و تتمنى له التوفيـق والنجاح في قادم الأيام بمهامه الجديـدة وأن تكون حافزاً لمزيد من التقدم و النجاح.
تلقى الزميل الشيخ محمد بن علي هزازي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض.
"سبق" تهنئ الزميل هزازي و تتمنى له التوفيـق والنجاح في قادم الأيام بمهامه الجديـدة وأن تكون حافزاً لمزيد من التقدم و النجاح.
تلقى الزميل الشيخ محمد بن علي هزازي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض.
"سبق" تهنئ الزميل هزازي و تتمنى له التوفيـق والنجاح في قادم الأيام بمهامه الجديـدة وأن تكون حافزاً لمزيد من التقدم و النجاح.
تلقى الزميل الشيخ محمد بن علي هزازي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة السابعة بالمحكمة الجزائية بالرياض.
"سبق" تهنئ الزميل هزازي و تتمنى له التوفيـق والنجاح في قادم الأيام بمهامه الجديـدة وأن تكون حافزاً لمزيد من التقدم و النجاح.